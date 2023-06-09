Убираем щечки без операции. Прически, которые помогают сделать лицо худым

Изменить форму лица можно и без сложных операций. К примеру, удачная стрижка и укладка поможет вам визуально убрать пухлые щечки и максимально приблизить форму к идеальной овальной. О том, какую прическу стоит выбрать, чтобы лицо казалось худым, пойдет речь в данной статье.

Многослойные прически

Если вы являетесь счастливой обладательницей круглого или квадратного лица (вы действительно счастливая обладательница, поскольку у вас очень милое личико, и вы наверняка выглядите моложе своих лет), задача состоит в том, чтобы его визуально вытянуть. Для этого подойдут многослойные прически типа каскада, которые сделают лицо уже. Остерегайтесь прямых проборов, отдайте предпочтение боковому, поскольку прямой только подчеркнет «припухлость».

Асимметричные

Это также очень удачный выбор, поскольку асимметрия отвлекает внимание от широких форм. Благодаря такой прическе, вы сможете частично прикрыть щечки, что сделает ваше лицо максимально утонченным, насколько это возможно. Речь идет либо об асимметричной прическе в целом, либо о челке (ее будет достаточно для того, чтобы добиться нужного эффекта).

Крупные локоны

Если вы являетесь обладательницей кудрявых от природы волос, вам невероятно повезло. Наверняка волосы у вас послушные, и вы легко сможете сформировать крупные локоны (можно использовать бигуди или плойку с большим диаметром не для завивки, а для того, чтобы упорядочить прическу). Речь идет о длинных волосах, а если вы предпочитаете среднюю или короткую длину, позаботьтесь об объемной макушке. В этом вам поможет прикорневой начес или укороченные волосы на этой зоне (которые будут слегка приподняты).

Высокие прически

Речь идет о конском хвосте, ирокезе, прическе «кок», высоком пучке или корзиночке. Вам следует добиваться высоты на макушке, а какую прическу вы выберете, решать вам. Если предпочитаете «усики», которые сейчас в тренде, можете выпустить одну или две пряди у лица. Это будет правильным решением, поскольку вам нужны вертикальные линии. К тому же, высокие прически с «усиками» или локонами у лица (в том числе с небрежными) выглядят очень стильно и привлекательно.

Челки

Они должны быть асимметричными и пышными, удлиненными и небрежными, профилированными и косыми. Как видите, у вас есть огромный выбор, поэтому смело приступайте к тестированию разных форм и определяйтесь. В любом варианте прическа с такой челкой будет выглядеть не только эффектно и стильно, но и поможет вам решить вопрос с формой лица.

Окрашивание

Вам всегда стоит помнить о том, что вертикальные линии — это то, что вам надо. Поэтому можете смело использовать разные техники: мелирование, омбре, балаяж и пр. Отличным вариантом станет переход от темных корней к светлым кончикам (окрашивать волосы наоборот не рекомендуется). Выбирайте цвета по своему усмотрению, ограничений особых нет. При выборе правильной прически удачное окрашивание только усилит эффект и поможет вам добиться того, чтобы лицо выглядело более утонченным.

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Средняя длина

Это очень практичная и привлекательная длина, которая очень идет круглолицым девушкам и сейчас находится в тренде. Отдайте предпочтение длине до плеч в многослойной, асимметричной, прическе боб или каре, «лесенке», градуированному каскаду или другим моделям. Правильная длина и форма челки, а также объем в верхней части головы помогут вам замаскировать все недостатки формы лица.

Короткая

Самым удачным вариантом станет прическа пикси или похожие модели. Асимметричная рваная челка и объемная макушка помогут вам добиться нужного эффекта.

Длинная

Вы можете выбирать все предложенные выше варианты: асимметричные, градуированные, каскадные, с челкой или без нее. Боковой пробор, больше объема на макушке, крупные локоны или прямые волосы с прядями у самого лица. Любой из вариантов или сочетаний элементов будет удачным.

Чего стоит избегать

Нужно отказаться от ровных челок (особенно длиной выше бровей) и прямых проборов. Рекомендуется также не отдавать предпочтение ультракоротким прическам, симметрии, четким геометрическим горизонтальным линиям. Не стоит добавлять объема у скул и на уровне висков, не подойдут мелкие кудряшки и однотонное окрашивание. Ваша задача состоит в том, чтобы избежать повторения круглой формы и хотя бы частично прикрыть пухлые щечки.