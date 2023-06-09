 

“Будет менять партнеров” – Гагариной и ее новому парню предрекли скорое расставание

09.06.2023, 10:40, Разное
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Вот уже два года Полина Гагарина находится в статусе свободной женщины. В 2021 году певица разошлась со вторым супругом Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочь Мию. С тех пор о личной жизни блондинки было мало что известно. Поклонникам оставалось только гадать, кем теперь занято ее сердце.

Еще совсем недавно публика активно обсуждала возможный роман Полины Гагариной с продюсером Владимиром Чинаевым. Многие были уверены, что певица счастлива в отношениях с аранжировщиком. Однако мысли исполнительницы, как оказалось, занимает совершенно другой мужчина. Недавно звезду застукали с новым возлюбленным. Им оказался участник подтанцовки Станислав Миков, с которым артистка работает уже пять лет.

После таких неожиданных новостей многие начали задаваться вопросами, насколько серьезен новый роман певицы и к чему он может привести. Таролог Марианна Абравитова объяснила, что сейчас происходит в личной жизни артистки. По мнению эксперта, эти отношения звезды вряд ли перерастут в крепкую семью.

Специалист предрекла Гагариной и ее новому парню скорое расставание, объяснив, что сейчас блондинка как никогда ценит свою свободу, которую получила не так давно. Абравитова уверена, что в ближайшее время исполнительница хита “Драмы больше нет” не станет задерживаться с одним партнером.

“Но на самом деле, Гагарина не семейный человек, наличие мужчины радует ее только очень короткий период времени, потом она чувствует скованность в своей реализации. И сейчас она дорвалась до этой свободы, она просто в полете. Она сейчас будет менять партнеров, потому что, я бы сказала, она вошла во вкус”, – объяснила эксперт.


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