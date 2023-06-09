Три землетрясения на побережье Камчатки произошли за один день

Главное управление МЧС РФ сообщило о трех землетрясениях магнитудой 5,2, 5,4 и 3,9 в сутки у побережья Камчатки.

Три землетрясения произошли в Тихом океане. Первое, землетрясение магнитудой 5,2 произошло 9 июня в 9:30 утра по местному времени (14:30 мск), в координатах 55deg25N и 163deg35E на глубине 51 км. Эпицентр находился в 120 километрах от Усть-Камчатска.

Второе землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано в 13:00 по местному (6:00 по московскому) времени, а третье магнитудой 3,9 несколькими минутами позже. Эпицентры этих двух землетрясений находятся в 117 км и 106 км от Усть-Камчатска, соответственно в координатах 55deg26 северной широты и 163deg25 восточной долготы, и 55deg37 северной широты и 163deg25 восточной долготы.

Граждане не ощутили ни одного из этих землетрясений.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 1 июня у берегов Камчатки.