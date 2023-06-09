Oткликнулись на призыв Вучича — сербы добровольно сдали в полицию более 78 тысяч единиц оружия

После двух массовых убийств в Сербии президент страны Александр Вучич в начале мая объявил о планах по «практически полному разоружению» страны и призвал население добровольно сдать оружие властям, пишет Der Spiegel. Многие жители поддержали инициативу: по данным МВД Сербии, за сутки до окончания акции полиции было передано более 78 тыс. единиц оружия, а также более 3 миллионов патронов.



AP

После двух массовых убийств в начале мая многие жители Сербии присоединились к «кампании по разоружению страны». По данным Министерства внутренних дел Сербии, за сутки до окончания акции в полицию было сдано более 78 тыс. единиц оружия, пишет Der Spiegel.

Как пишет МВД, граждане добровольно сдали 57 651 единиц ручного огнестрельного оружия и 20 451 взрывное устройство. Кроме того, в руки полиции попали почти 3 миллионов патронов.

Сроки акции, в рамках которой граждане могут анонимно и безнаказанно сдать в полицию оружие, которым они владеют нелегально, заканчиваются в четверг. По данным министерства внутренних дел, ближе к окончанию срока количество сдаваемого оружия и боеприпасов вновь возросло. Продлевать акцию власти не планируют.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о широкомасштабной кампании по «разоружению страны» после того, как 3 мая 13-летний подросток убил из пистолета девять одноклассников и охранника в одной из школ Белграда. Днём позже произошло ещё одно массовое убийство: в деревне Дубона под Белградом преступник расстрелял группу из восьми человек.

Эти два массовых убийства никак не связаны друг с другом. Они глубоко потрясли сербское общество. После трагедий Сербию охватили массовые протесты. В эти выходные тысячи людей вновь вышли на улицы, чтобы выразить протест против президента Сербии Александра Вучича и подконтрольных ему СМИ, которых демонстранты обвиняют в росте уровня насилия в стране.

Вучич объявил о планах по разоружению страны вскоре после массовых убийств. «Мы проведём практически полное разоружение Сербии», — заявил Вучич в начале мая. Несмотря на внушительное количество сданного оружия, стране, вероятно, до этой цели ещё далеко.

По оценкам экспертов исследовательского проекта Small Arms Survey, на руках у населения Сербии находится около 1 миллионов единиц незарегистрированного оружия. Помимо огнестрельного оружия, у гражданских лиц также хранятся взрывные устройства, например ручные гранаты.

По данным правительства, в стране насчитывается более 760 тыс. зарегистрированных единиц огнестрельного оружия. Население Сербии составляет около 6,8 миллионов человек, передаёт Der Spiegel.

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