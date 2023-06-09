 

В Германии снимут порномультфильм «Дядя Фёдор, пёс и кот»

09.06.2023, 9:33, Разное
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Немецкая компания Ribu Film, специализирующаяся на производстве порнографических фильмов, приступила к работе над мультфильмом для европейских школьников.

По замыслу авторов, картина должна привить юным европейцам принятые в ЕС представления о многообразии.

– Мы должны с юных лет воспитывать у наших юношей и девушек правильное понимание многообразия сексуальных предпочтений. С первых лет жизни люди должны понимать, насколько разнообразно наше общество, – рассказал на пресс-конференции режиссёр фильма Марк Дамбер.

Основной для порномультфильма стала повесть Эдварда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», адаптированная под современную Европу. По сюжету, шестилетний мальчик переезжает в немецкую деревню и осознаёт себя в новом качестве.

Финансирование картины будет осуществляться из специального фонда Еврокомиссии, которая выделила Ribu Film 2,8 млн евро.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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