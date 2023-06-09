SHAMAN опередил Киркорова по стоимости корпоративов

Король российской эстрады Филипп Киркоров поражает армию своих поклонников не только вокальными данными, но роскошными образами. Еще недавно он считался чуть ли не самым выколачиваемой звездой отечественной эстрады, однако уступил более молодому коллеге.

По данным газеты “Комсомольская правда”, Филипп Киркоров просит за корпоративы 90 тысяч евро. Народный артист России соглашается отнюдь не на все заказы, однако его приглашают выступить наиболее статусные клиенты.

Автор хитов “Я русский” и “Встанем” SHAMAN стал настоящим открытием для отечественной эстрады. На вершины музыкальных хит-парадов он ворвался совсем недавно, однако уже пользуется феноменальной популярностью. Корпоратив певца-патриота стоит порядка 100 тысяч евро.

Кстати, у звезды русского рока Гарика Сукачева ценник такой же, поэтому Филипп Киркоров занимает сегодня всего лишь четвертое место. За ним идет Николай Басков, корпоративы которого оцениваются в 80 тысяч евро.

Кстати, SHAMAN очень внимательно следит за своей репутацией, на всякие “разгуляйчики” не соглашается. Позволить себе расслабиться на сцене, как Филипп Киркоров, юный музыкант пока не может, да и репертуар не тот.

У лидера рейтинга репертуар тоже не для всех, только в противоположном значении. Если SHAMAN поет в основном для серьезных мужчин в пиджаках, то Сергея Шнурова заказывают желающие конкретно повеселиться. Корпоратив группы “Ленинград” стоит 150 тысяч евро.