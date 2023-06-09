 

“За что боролась, на то и напоролась”: подруга о Федосеевой-Шукшиной

09.06.2023, 9:25, Разное
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На днях российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с признаками инсульта. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Рядом со звездой постоянно находится ее дочь Ольга и медики.

Именно Ольга в последнее время наиболее часто общалась с матерью. Некоторые родственники свели контакты с Лидией Федосеевой-Шукшиной к минимуму.

Телеведущая Татьяна Судец, которая в прошлом была подругой актрисы, не разговаривала с ней больше года. После того, как Федосеева-Шукшина обвинила Татьяну Парамонову в денежных махинациях, Судец пересмотрела свое отношение к актрисе. Ведь Татьяна быоа правой рукой актрисы долгое время, а она просто вылила на нее ушат помоев. Сейчас Судец не знает ни о состоянии Шукшиной, ни о ее семейной жизни.

“Я с ними не общаюсь. Я не знаю, кто с ней сейчас рядом. Понятия не имею”, – резко ответила Судец.

Также она добавила, что после всех скандалов, в которые влипала Лидия Федосеева-Шукшина, актриса стала “нерукопожатной”, и ее предупреждали о том6 что так будет. Но, судя по всему, она отдавала отчет происходящему, и делала все по своей воле. Поэтому, по словам Судец, никто не знает о ее жизни и о ее состоянии. Многие коллеги попросту перестали с ней общаться и интересоваться ее жизнью, заключила бывшая подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной.


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