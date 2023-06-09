«Судят за соблюдение Конституции»

В Москве начался уголовный процесс против Олега Орлова. Защитником выступает Дмитрий Муратов.



Олег Орлов на суде. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Головинском районном суде Москвы началось рассмотрение по существу уголовного дела против председателя совета правозащитного центра «Мемориал»* Олега Орлова, которого обвиняют в повторной дискредитации Вооруженных сил. Поддержать правозащитника пришли десятки человек. Процесс открытый, председательствует судья Кострюкова. Процесс начался с ходатайства подсудимого о допуске в качестве защитника главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

В своем ходатайстве Орлов сослался на многолетнюю деятельность Муратова по защите свободы слова и опыт участия в судах. И напомнил, что Конституционный и Верховный суды прямо запрещают отказывать в праве на общественного защитника по причине наличия у подсудимого профессионального адвоката.

Однако именно на это сослалась гособвинитель, требуя отказать в этом ходатайстве:

— Как общественный защитник данное лицо не может быть допущено, так как имеется профессиональный юрист-адвокат, — пояснила она.

Судья тем не менее ходатайство удовлетворила, Муратова к защите допустили.

Адвокат Катерина Тертухина ходатайствовала о приостановлении производства по делу до принятия решения Конституционным судом по обращению Олега Орлова и иных лиц о проверке административной статьи о дискредитации армии на предмет соответствия Основному закону страны.

Если таковые будут установлены после возможного обвинительного приговора Головинского суда, возникнет правовая неопределенность.

Гособвинитель в ответ была краткой и обошлась вовсе без аргументов:

— Никаких оснований для приостановления дела нет.

Судья отказала.

Муратов пояснил объемное ходатайство — тоже о приостановлении производства, но по другим основаниям. Он потребовал от Головинского суда обратиться в Конституционный суд за проверкой соответствия Основному закону уже уголовной статьи 280.3 — той, по которой и судят Орлова. Сослался на правовую неопределенность в вопросе о конституционности ее применения. В основе обвинения — три административных протокола против Орлова: за два одиночных пикета и одну статью в соцсети. Муратов излагает обстоятельства этих событий, судья прерывает:

— Вы избрали суд трибуной.

— У меня есть возможность на различных трибунах выступать, — парирует тот. И продолжает: — Норма, установленная этим законом, предполагает

привлечение к уголовной ответственности за любое критическое высказывание о Вооруженных силах на основании наличия любого административного наказания за предыдущие аналогичные деяния. Это расходится с принципом недопустимости повторного наказания за одно деяние.

Конституция в статье 13 признает идеологическое и политическое многообразие. В 28-й — закрепляет право иметь и распространять убеждения, в 29-й — позволяет проводить мирные собрания в форме пикетирования. Каждый вправе свободно мыслить и выражать мнение, не опасаясь преследований.

Это не исключает протестного характера таких мероприятий, который и выражается в критике органов власти и их решений. Конституционный суд указал, что идеологических рамок для свободы слова нет. Статья 280.3 не преследует конституционно одобряемых целей. Авторы законопроекта, который ее ввел, открыто заявляют, что он направлен на подавление критики власти. Конструкция статьи дискриминирующая — нарушает принцип равенства прав независимо от убеждений.

Кроме того, статья 50 Конституции гарантирует, что никто не может быть осужден за одно деяние повторно. Конституционный суд постановил в 2017 году, что привлечение к уголовной ответственности за повторное административное правонарушение, которое не повлекло опасных последствий, невозможно.

Гособвинитель вновь лаконична:

— Я возражаю: не вижу никаких оснований.

Суд отказывает.

Адвокат ходатайствует о возвращении дела прокурору из-за нарушений УПК в обвинительном заключении.

— Оно не содержит информации о существе обвинения: не раскрыто понятие дискредитации, не поясняется, в чем общественная опасность совершенного. Защита невозможна ввиду неясности обвинения. Кроме того, в обвинительном заключении указано, что Орлов состоит под наблюдением врача-нарколога и психиатра, а подтверждающие это документы отсутствуют. Но ведь это данные о ключевых аспектах личности обвиняемого.

Судья разводит руками:

— Ну это легко установить в процессе…

Адвокат возражает:

— Это ошибка, и она должна быть исправлена путем возвращения дела прокурору.

Орлов поддерживает ходатайство, говоря, что эти ложные сведения порочат его репутацию.

Гособвинитель вновь против:

— Ходатайство надуманное, направлено на затягивание процесса. Состоит подсудимый на учете — не состоит… Следствие посчитало так.

Прокурор прерывается, чтобы сделать замечание Орлову, который советуется с адвокатом:

— Существует этика в заседании.

Судья отказывает в ходатайстве. И спрашивает, понятно ли обвинение подсудимому. Ответ отрицательный.

Муратов добавляет, что Конституция запрещает принуждать к отказу от выражения мнений. Но Орлова за это выражение мнения и судят.

— Орлова обвиняют в соблюдении Конституции, — резюмирует он.

На этом заседание прерывается — прокурор ходатайствовал о переносе. Процесс продолжится 3 июля, ожидается допрос свидетелей.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

* Признан властями РФ «иностранным агентом» и ликвидирован.

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