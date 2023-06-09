 

Разработчики Diablo IV ошеломлены внезапной критикой Вупи Голдберг

09.06.2023, 9:05, Разное
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Вупи Голдберг, известная американская актриса, опубликовала на соцсетях видео, в котором она выразила свое разочарование тем, что не может играть в Diablo IV, потому что использует Mac, а не Windows. Об этом рассказал PC Gamer.

Голдберг призналась, что, хотя она знает о других более важных вещах, эту проблему просто нельзя игнорировать. Голдберг сказала, что она хотела поиграть в Diablo IV и купила игру, только потом узнала, что ее Mac не совместим с ней.

“Я играла в Diablo много лет на компьютерах Apple. Оказалось, что я не могу играть в Diablo IV. Это вывело меня из себя”, – сказала актриса.

Голдберг попросила Blizzard также создать macOS-версию игры, чтобы все пользователи Apple “могли насладиться фантастическим времяпрепровождением”. Актриса также потребовала, чтобы в будущем на коробках Diablo Vs указывалось, что игра не работает или никогда не будет работать на Mac.

Интересно, что гневный отзыв 67-летней голливудской звезды так быстро дошел до Blizzard и даже получил комментарий одного из разработчиков. Род Фергюссон, главный разработчик Diablo IV, написал в своем Twitter, что он ожидал чего угодно к релизу Diablo IV, но он не ожидал критики со стороны Вупи Голдберг.

PC Gamer написал, что легко понять, почему Голдберг, как начинающий геймер, оказалась в сложной ситуации во время игры в Diablo IV. Diablo III – последняя часть серии Diablo. Она была портирована на macOS.


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