Эксперты FocusEconomics сходятся во мнении о том, какое будущее ждет российскую экономику

Обновленный макроэкономический консенсус-прогноз FocusEconomics на июнь, в котором участвовали 36 экономистов инвестиционных банков и исследовательских институтов, из которых только трое были россиянами, превзошел предыдущий консенсус, полученный Центральным банком, на 0,8%.

Прогноз теперь предсказывает снижение на 0,8% по сравнению с падением на 1,2% месяцем ранее. Прогноз FocusEconomics был улучшен благодаря увеличению частного потребления на 1% по сравнению с 0,4%. Ожидание снижения инвестиций осталось неизменным – 0,4% вместо 0,3%.

Центральный банк РФ и зарубежные аналитики практически сходятся во мнении относительно траектории будущей инфляции. По прогнозам, в конце 2023 года она увеличится до 5,7%. Это немного выше целевого диапазона регулятора, в то время как российский консенсус находится посередине: 5,5%. Консенсус FocusEconomics, в отличие от российских коллег и регулятора, не ожидает замедления инфляции потребительских цен до целевого уровня 4%, к которому стремится Центральный банк в 2024 году. Вместо этого он ожидает, что инфляция достигнет 4,4% к концу года. Согласно консенсусу Центробанка, в 2023 году ключевая ставка составит 7,5%.

Аналитики Телеграм “Твердые цифры”, отмечают, что середина диапазона прогноза Центробанка по инфляции представляет собой медианную траекторию, с повышением до 8-8,5%. Аналитики FocusEconomics видят уровень в 7,5% к концу 2023 года. Однако они ожидают более высоких темпов инфляции.

Респонденты FocusEconomics сходятся во мнении, что 77,8 руб/$ – средний курс на этот год, несмотря на то, что Центральный банк пересмотрел свои ожидания в сторону понижения. Это должно привести к укреплению рубля в конце этого года, независимо от того, что произойдет с ценой на нефть. Средние ожидания аналитиков FocusEconomics в отношении российской экономики в среднесрочной перспективе не изменились. Они по-прежнему ожидают, что до 2027 года темпы роста будут ниже 1,5%, что российские экономисты считают потенциальным уровнем. Он также останется значительно ниже, чем у других стран Центральной и Восточной Европы и остального мира.