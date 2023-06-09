 

Астролог в гостях у Малахова спрогнозировал будущее мировой экономики

09.06.2023, 5:45, Разное
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Популярный российский журналист Андрей Малахов прославился на всю страну прежде всего как ведущий довольно скандальных, а потому и рейтинговых телепередач. За годы карьеры кто только не становился гостями шоумена: от бездомных из регионов до именитых звезд типа Аллы Пугачевой.

Конечно, на телевидении ради высоких рейтингов готовы пойти на многое, и Андрей Малахов как профессиональный ведущий здесь не исключение. Он пригласил на свое шоу известного астролога Константина Дарагана, к которому у скептиков возникает множество вопросов. Впрочем, как и к любому другому мистику.

Специалист ответил на вопросы зрителей, которые поступали в колл-центр программы, а также дал прогнозы о будущем России, политике и экономике. В частности, он рассказал, что будет с курсами валют.

По словам астролога, момент кризисного падения курса доллара прошел в минувшем году. Однако в промежутке четырех-пяти лет стоит ожидать снижения покупательной способности американской валюты, уверен мистик. Сбережения он призвал хранить в валютах конкурирующих стран.

При этом Дараган подчеркнул, что доллар будет дешеветь. Кроме того, Андрей Малахов спросил у своего гостя о перспективах криптовалюты. Астролог посоветовал не рассматривать ее как инструмент долгосрочных инвестиций.


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