Zа Vойну: Затопление Голой Пристани
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Спутниковые снимки затопления Голой Пристани.
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Источник: Colonel Cassad
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Спутниковые снимки затопления Голой Пристани.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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