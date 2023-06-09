 

Борисова похвасталась дорогущим подарком от тайного спонсора

09.06.2023, 3:10, Новости дня
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Известная телеведущая Дана Борисова часто бывает очень откровенна со своей аудиторией. Знаменитая блондинка любит делиться с публикой своими мыслями, переживаниями и планами в социальных сетях. Накануне звезда рассказала, как планирует отметить свой день рождения, который состоится уже через несколько дней.

13 июня Дане Борисовой исполнится 47 лет. Ведущая поделилась, что собирается отпраздновать важную дату с размахом и активно занимается подготовкой. Планы у знаменитости по-настоящему грандиозные. По словам Борисовой, торжество пройдет в хорошем ресторане, а среди гостей будет немало именитых артистов.

Хорошие новости на этом не закончились. Звезда объявила, что хочет пригласить на свой праздник одного из подписчиков. Однако выберет счастливчика Дана чуть больше. Пока одни размечтались о том, как будут отплясывать на вечеринке любимой ведущей, другие обратили внимание на интересную деталь.

В середине своего рассказа Борисова обмолвилась, что платит за торжество не самостоятельно. Однако не стала уточнять, кто именно сделал ей такой дорогущий подарок, внезапно прервав кадр. В результате имя тайного спонсора так и осталось не раскрытым.

Впрочем, гадать можно сколько угодно. О своей личной жизни Дана Борисова практически не распространяется. Не так давно звезда рассказывала, что привыкла быть без отношений и лишь изредка чувствует себя одинокой. А на днях телеведущая вдруг призналась в симпатии к бывшему мужу Татьяны Булановой. Однако слухи об их возможном романе так и остались без ответа.


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