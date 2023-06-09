Собянин сообщил о росте производства компьютерной техники и электроники в Москве

Производством компьютерной техники и электроники в Москве занимаются более 100 компаний. В первом квартале текущего года это направление выросло 20,7%, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столичные предприятия выпускают системные блоки, мониторы, материнские платы, оборудование для автоматизированной оплаты проезда, базовые станции для промышленного интернета вещей.

В 2022 году на базе технополиса “Москва” создан кластер фотоники и микроэлектроники. Фотонные технологии позволяют увеличить в 50-100 раз скорость передачи и обработки данных, рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что резидентам технополиса предоставляют ряд льгот. Их освобождают от транспортного, земельного и имущественного налогов.

В первом квартале 2023 года производство станков для металлообработки в Москве выросло в 2,2 раза, сообщил ранее Собянин. Изделия на 70% состоят из отечественных материалов и компонентов.