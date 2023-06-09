“Мечтой было услышать свою песню на улице”: Денис Клявер о секрете долголетия “Чая вдвоем”, отсутствии денег, отце и сыне

Группа “Чай вдвоем” радовала своих поклонников на протяжении многих лет. Решение участников начать сольную карьеру стало для слушателей настоящим шоком. Постепенно все улеглось, и пришло осознание того, что каждый двигается в правильном направлении, ведь видение музыки у Стаса Костюшкина и Дениса Клявера значительно разнится. Музыканты работают в разных жанрах, но не перестают поддерживать друг друга. Денис Клявер редко дает интервью, но если решается на это, то беседу ведет откровенно.

Об отце

Долгое время никто не знал, что Денис является сыном популярного актера, бессменного партнера Юрия Стоянова – Ильи Олейникова. Денис работал под фамилией матери, которая, кстати, почти на полгода в начале девяностых уехала работать в Америку беби-ситтером. В те годы это была очень популярная история, с деньгами было туго. Денис с отцом остались дома одни. Примерно в это время проект Олейникова и Стоянова “Городок” начал давать первые результаты. Появилась популярность и первые деньги, которые отец складывал в небольшое отделение в духовке.

Для Дениса отец всегда был звездой, несмотря на то что слава пришла к нему поздно. Даже когда он был ребенком, у него складывалось ощущение, что папу знают все. Илья Олейников – человек огромного таланта, яркая, неординарная личность. Денис признается, что всегда испытывал внутреннее соперничество с отцом, хотелось доказать, что он тоже что-то может.

О сыне Тимофее

У Дениса Клявера трое детей: Тимофей, Эвелина и Даниэль, самый младший.

Старший, Тимофей, уже отслужил в армии. Надо сказать, что он мастер спорта по тхэквондо, с детства занимался благодаря матери, второй жене Дениса – Юлии, которая тоже была спортсменкой. Именно она настояла, чтобы сын продолжил спортивную карьеру в юности. Сын покорился, но, вернувшись из армии, четко сказал отцу, что эта стезя абсолютно его не привлекает. Кстати, спорт помог Тимофею пережить острую фазу переходного возраста, говорит Денис.

Дочери на сегодняшний день семнадцать лет, и переходный возраст она тоже проходит бурно. Девушка – личность очень творческая, яркая.

Влияние Михаила Шуфутинского

Михаил Шуфутинский очень сильно повлиял на творческое развитие группы “Чай вдвоем”. Начало 1995 года, группа только появилась, солисты, молодые ребята, почти ничего не умели, не знали, что такое огромная аудитория. А Михаил Шуфутинский уже тогда был большим, серьезным артистом, который собирал в России огромные стадионы. Так случилось, что Шуфутинский тесно общался с Ильей Олейниковым, и ребята получили некоторую протекцию. Артист взял их работать на разогреве в свой тур по стране. Платил совершенно невероятные деньги, около 600 долларов, по сегодняшнему курсу почти 50 тысяч рублей. В этом туре Стас и Денис многому научились, выросли как артисты и овладели еще одной смежной артистической профессией – конферансье. Теперь Шуфутинский с балетом мог на час сделать перерыв в своем концерте, и зрители оставались в зале, развлекаемые молодыми артистами.

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Секрет долголетия группы

Группа официально существовала 18 лет, для музыкальной индустрии срок огромный. Денис считает, что прежде всего это была судьба. Успех дуэта во многом зависит от общения и взаимопонимания, и в этом случае Денис и Стас попали в точку. Они помогли друг другу состояться как артисты. Чаще всего бывает как: дуэты построены либо на откровенной разнице во внешности, либо на таланте. В случае с группой случился некий баланс, встретились два похожих между собой человека, которые дополняли друг друга. С той лишь разницей, что Стас всегда был более эксцентричным, а Денис – более романтичным. В дуэте всегда было взаимоуважение, тем более что оба мужчины – спортсмены, а спортсмены никогда не решают сложности скандалами и кулаками. Между ребятами было полное доверие, а все спорные моменты решались поиском компромисса.

С возрастом каждый из участников начал искать себя в других жанрах. Например, Стас Костюшкин начал заниматься оперным вокалом, а Дениса интересовал рок. В итоге, говорит Денис, группа распалась по вполне естественным причинам: пришло время двигаться дальше, развиваться, а параллельное существование сольных единиц и группы предположить было крайне сложно.

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Карьера и деньги

Группа “Чай вдвоем” обрела свою бешеную популярность далеко не сразу, бывали даже минуты отчаяния, потому что ни одна из записанных песен не выстреливала. Денег не было. А Москва, как известно, слезам не верит.

К слову, главного хита группы “Ласковая моя” еще не было даже в набросках. За музыкальный контент по большей части отвечал Денис Клявер, а Стас полностью доверял его вкусу. Ребята пробовали различные формы. Пытались повторить “Иванушек”, “Руки Вверх!”, еще некоторых артистов, ничего не работало. Тогда Денис сел и спросил себя, какой русскоязычный артист нравится ему больше всего. Формула была проста: определи, что тебе искренне нравится, и повтори, привнеся свои “фишки”. Выбор пал на творчество Андрея Губина.

Возможно, на создание песни “Ласковая моя” повлияли мотивы Губина, но родился припев. Денис позвонил Стасу с предложением встретиться и дописать слова. Как показывает история, все получилось. Песня разорвала все музыкальные чарты. Мечта ребят исполнилась: их трек звучал на всех рынках России, в нулевых это был, пожалуй, единственный показатель народного обожания. Ну и как результат, ребята начали гастролировать и получать заслуженные гонорары.

О любви

Денис Клявер был женат трижды. Все встречи называет судьбоносными. Почему не сложилось? Говорит, нужно было пройти определенные этапы, чтобы встретить свою вторую половину, с которой Денис надеется пройти всю оставшуюся жизнь. Любовь – это всегда взаимный труд, развитие, поддержание интереса. Когда один в паре растет и развивается, а другой даже не прикладывает усилий, чтобы начать двигаться, любовь, интерес пропадают сами собой. Да, кому-то удается встретить свою судьбу в молодости, в школе, может быть, даже в детском саду, а кому-то нужно время, чтобы совершить какие-то личные ошибки и прийти к определенным жизненным выводам.