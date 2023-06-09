 

Родные делят огромное наследство Градского в суде

09.06.2023, 1:58, Новости дня
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Народный артист России Александр Градский ушел из жизни 26 ноября 2021 года, оставив после себя огромное не только духовное, но и материальное наследство. Имущество одного из отцов русского рока оценивается на сумму более миллиарда рублей.

Разумеется, на деньги покойного маэстро нашлось не мало претендентов. Перед смертью музыкант успел официально расписаться со своей гражданской супругой Мариной Коташенко, родившей ему двоих наследников.

Наследниками певца также являются его двое старших детей. Они родились в браке с Ольгой Градской (в девичестве – Фартышева). Бывшая супруга композитора тоже желает получить часть денег Александра Градского. По ее словам, артист ей задолжал совместное имущество еще во время развода.

После смерти певца его наследники устроили настоящее шоу, о скандале узнала все страна. Третья супруга уже успела подать в суд на четвертую, а также на своих собственных детей, чтобы получить якобы причитающуюся ей долю.

В какой-то момент среди родных Александра Градского наступила тишина и покой, казалось, что они смогли договориться. Увы, консенсус не достигнут, каждый настаивает на своем. В итоге делить наследство маэстро его дети и жены будут в суде. Первое слушание назначено на четверг, 8 июня.


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