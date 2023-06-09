Олег Орлов — снова заложник

В 1995 году правозащитник помог спасти больше тысячи жизней во время теракта в Буденновске. Он стал участником ключевых переговоров с чеченским командиром Шамилем Басаевым, а после — поменял себя на часть пленников. 📌 Сегодня ему грозит пять лет колонии за слова о том, что люди не должны погибать. Разумеется, это называется «дискредитацией российской армии».🔗 Корреспонденты «Новой» отправились в Буденновск, чтобы восстановить хронику одного из самых крупных терактов в истории России, и узнать, что сами бывшие заложники думают об Орлове и поступке тех, кто добровольно пошел в плен к террористам ради освобождения горожан.

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