Аксессуары для волос на лето-2023, которые сделают моложе: лучшие тренды для женщин за 50

Если у вас уже появились седые волосы и вы решили принять их, не пряча краской, значит, нужно подобрать красивые аксессуары, чтобы подчеркнуть красоту и элегантность возраста. И не слушайте тех, кто говорит, что заколки для волос – детская тема. Сегодня в тренде естественность и шик.

Ободок

Самым универсальным аксессуаром для волос для женщин 50+ считается ободок или повязка. Но, чтобы выглядеть роскошно, нужно соблюдать одно маленькое правило: избегать откровенно детских принтов и цветов. Избыток рисунка на повязке упрощает и дешевит. Вместо ярких цветов и избытка рисунков отдавайте предпочтение нейтральным и темным оттенкам, животным принтам. Не пропускайте ткани с интересной текстурой и винтажными включениями.

В качестве повязки на голову вы можете использовать даже свой старый шелковый шарфик, который жалко выбросить. Повязку можно носить, ориентируясь на удобство: с распущенными волосами, собранными, завязанными в узел или собранными на макушке.

Заколка

После головной повязки следующим самым популярным аксессуаром для волос является заколка. Их обожают женщины всех возрастов, от мала до велика, за их удобство и элегантность.

Заколки можно носить по-разному: собирать волосы назад, делать прямой или косой пробор, убирая волосы по бокам, да все, что угодно. Предпочтение отдавайте простым вариантам для создания делового образа либо с жемчужными вставками для образа выходного дня.

Количество заколок ограничено только вашими возможностями и фантазией. Пусть это будет одна едва видимая заколка, кокетливо спрятанная за ухом, или пять, лихо фиксирующих буйную прядь.

Заколка “банан”

Этот тип заколки идеально подходит обладательницам густых волос, которые не любят, чтобы шевелюра трепалась по ветру. Заколка подойдет и обладательницам тонких волос, седые волосы часто такими бывают, а заколка “банан” создаст иллюзию большого объема.

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Остановите свой выбор на заколках, инкрустированных жемчугом, ювелирной эмалью, поделочными и полудрагоценными камнями, чтобы выглядеть роскошно. Для ежедневной носки подойдут заколки монолитные и с тонкой, воздушной резьбой.

Палочки

Еще один вариант укладки волос для женщин 50+ выглядит так. Если вы обожаете собранные волосы, но пучок либо жгут настолько надоел, что иногда залетает шальная мысль постричь волосы, то палочки для волос – ваша история.

Аксессуар сделает прическу оригинальной, стильной, легкой. Благодаря огромному количеству дизайнов палочки подойдут под любой наряд. Важна и простота их использования. Ваша любимая пара палочек может быть ручной работы, украшена жемчугом, бисером, шелковыми нитями, резьбой или слоновой костью. Делайте все, чтобы вызывать восхищение и зависть подруг.

Кстати, полный образ можно собрать, дополнив палочки серьгами и кулоном в одном стиле.

Зажим

Такие заколки мы еще называем “крабами”. Самое простое средство, чтобы моментально элегантно собрать волосы, если под рукой нет больше никаких аксессуаров. Носите в сумочке запасной вариант, такие заколки, к сожалению, часто неожиданно приходят в негодность.