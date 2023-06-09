 

Почему нас преследуют финансовые проблемы: объяснил психолог

09.06.2023, 0:40, Новости дня
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Люди хотят быть счастливыми, для чего стремятся удовлетворить свои потребности, в том числе, материальные. Однако случается так, что определенном возрасте их настигают финансовые проблемы, которые могут длиться годами. Разного рода мистики называют данное явление “венцом безденежья”.

Что такое “венец безденежья” на самом деле и почему люди сталкиваются с этой проблемой, объяснила психолог Айгуль Гранд. В интервью Пятому каналу она отметила, что финансовые проблемы могут быть связаны с внутренними установками человека.

Если коротко, то данное явление связано с постоянной нехваткой денег. При этом человек, перечисляя различные причины, не может понять и внятно объяснить, куда уходят его средства. Зачастую источник проблем может определить только психолог.

К пример, может выясниться, что человек подсознательно не хочет иметь дело с крупными суммами. Его пугает большое количество нулей из-за убежденности, что эти деньги могут привлечь беду. Сценарий с ограничениями человек может проигрывать всю жизнь, уверена специалист.

Это и является “венцом безденежья”. К слову, одинаковая проблема может преследовать целое поколение или всех членов одной семьи, но дело отнюдь не в злом роке. Эксперт полагает, что ситуация связана с моделью поведения, принятой в конкретной семье. Человек может усваивать ограничения с детства, беря пример с родителей.

“Ребенок видит модель поведения и думает, что вот так и нужно жить”, – подчеркнула Айгуль Гранд. Став старше, человек уже не осознает, что может изменить правила игры и не повторять судьбу родителей.

Кстати, еще одним правилом игры, от которого стоит избавиться, является недосып. Зачастую он входит в привычку, что бьет по эффективности работы. В России недосып характерен в основном для людей в возрасте 35–41 года, уточняет портал VSE42.RU.


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