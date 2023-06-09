Zа Vойну: Неглубокая рецессия

Евросоюз официально признал начало рецессии в Еврозоне.

Но заявил, что рецессия неглубокая, которая продолжается с первого квартала 2023 года.

Причиной указывают "войну на Украине и санкции".

По факту же, отказ от дешевых российских энергоносителей нанес чудовищный удар по европейской промышленности, вынудив снизить на 20-30% потребление газа и закрытие ряда предприятий. Формально, отказались "от российской зависимости", при этом находятся в полной энергетической зависимости от США, при этом продолжая покупать российские энергоносители через третьи страны. Ценой экономической рецессии. Гениальная экономическая политика, но впрочем вассальный статус обязывает.

Когда ЕС выйдет из рецессии, это вопрос конечно интересный.

РФ же уже со следующего года должна показать экономичиский рост, чего в 2022-м году мало кто ожидал.

—