Мнение: А где Росгвардия?



Кто это?

А ведь в самом деле – где? В свете событий в Белгородской области – вопрос более чем интересный. Вот что пишут у нас в телеграм-каналах:

“А помните, был такой Золотов? Он еще командовал Росгвардией. В 2016 году после пафосной реформы, все военизированные подразделения МВД перевели туда да еще и вооружили по самые гланды. Зачем? А вот в законе о Росгвардии написано зачем:

3. участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;

4. участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;

5. участие в территориальной обороне Российской Федерации;

6. оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;

И вот имеем ситуацию: террористические экстремисты из РДК и экстремистские террористы из “Легиона” пересекли международно признанную границу Российской Федерации. По идее Росгвардия должна оказывать содействие пограничным органам ФСБ. Численность Росгвардии, согласно Википедии, 340 тыс. человек. В три раза больше погранвойск. У них оказывается есть даже авиация. Штатное вооружение ОМОНа: бронемашины “Тигр”, пулеметы “Печенег”, винтовки СВД, гранатометы РПГ-7. Для общевойскового боя с танками и артиллерией не тянет. Для разгона навальнистов немного оверкилл. Но против “украинских ДРГ”, как у нас говорят на ТВ, должно хватать.

В общем, согласно нормативным документам бойцы Росгвардии, должны быть нынче под Белгородом, стоять плечом к плечу с пограничниками. Ведь это так? Не может же быть иначе? В противном случае ведь можно подумать, будто Росгвардия на самом деле нужна для чего-то другого…” (тг-канал Михаила Пожарского)

Я б еще добавил недоуменных вопросов. Например – а где вообще Виктор Золотов, который глава Росгвардии, бывший телохранитель Ксении Собчак в девичестве и многая прочая? Помнится, одно время он был весьма заметен в информпространстве, даже Навального вызывал “на бой” (буквально – на кулаках). А потом – как корова языком слизала. Все его подельники более-менее на слуху – Шойгу, Бастрыкин, Герасимов, тот же Пригожин… А Золотов – заткнулся, как будто его заткнули. И как-то я упустил момент, когда это произошло.

Причем интересно, что точно так же и его “Росгвардия” как-то совсем вне новостной повестки. Про пожарных говорят больше, чем про эту “гвардию”. Меньше стало карательных операций против оппозиции? Это понятно. Но вместо оппозиции появилось кое-что другое – вооруженные “повстанцы”. И как? И – тишина.