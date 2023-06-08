Бесплатная городская WiFi-сеть появилась еще в 16 спортивных учреждениях

Единое городское Wi-Fi-пространство для Москвы становится реальностью, ведь житель современного мегаполиса должен иметь возможность воспользоваться бесплатным интернетом везде – и в метро, и в библиотеке, и в парке, и в поликлинике. Благодаря беспроводному интернету горожане могут учиться, работать или просто отдыхать, обмениваясь данными с близкими. На сайте mos.ru есть интерактивная карта, на которой можно посмотреть, где находится ближайшая точка доступа.

Недавно бесплатная

городская WiFi-сеть появилась еще в 16 столичных спортивных учреждениях. Для этого было установлено свыше 160 точек доступа. Так, беспроводная сеть появилась в Московском центре боевых искусств, на

стадионе “Янтарь”, в аквастудии “На Береговой”, а также в бассейне “Южный”

Московской спортивной школы олимпийского резерва “Юг”.

Порядка 100 точек доступа к бесплатной WiFi-сети установили в районных спортивных комплексах:

“Луч”;

“Яуза”;

“Речной”;

“Красный маяк”;

“Полярная звезда”;

“Марьина Роща”;

“Парус”;

“Лианозово”;

“Академический”;

“Восточный”;

“Медведково Арена”;

а также в

физкультурно-оздоровительном комплексе “Ясногорский”.

“Скорость городского вайфая в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду, этого достаточно для загрузки привычных интернет-сервисов”, – рассказал руководитель проекта “Городской Wi-Fi” департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

По его словам, москвичи могут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматривать

видео с техникой выполнения упражнений и, конечно же, всегда оставаться на связи с близкими.

Для подключения к бесплатному

интернету, необходимо:

выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free;

пройти

идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС;

идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС; нажать кнопку “Войти в интернет”.

Для подключения к бесплатной городской WiFi-сети

в другом месте, повторная авторизация не требуется. Но она понадобится спустя три месяца. Того требует российское законодательство.

Развитие бесплатной городской WiFi-сети

в учреждениях спорта в будущем продолжится.