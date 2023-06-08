Бесплатная городская WiFi-сеть появилась еще в 16 спортивных учреждениях
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Единое городское Wi-Fi-пространство для Москвы становится реальностью, ведь житель современного мегаполиса должен иметь возможность воспользоваться бесплатным интернетом везде – и в метро, и в библиотеке, и в парке, и в поликлинике. Благодаря беспроводному интернету горожане могут учиться, работать или просто отдыхать, обмениваясь данными с близкими. На сайте mos.ru есть интерактивная карта, на которой можно посмотреть, где находится ближайшая точка доступа.
Недавно бесплатная
городская WiFi-сеть появилась еще в 16 столичных спортивных учреждениях. Для этого было установлено свыше 160 точек доступа. Так, беспроводная сеть появилась в Московском центре боевых искусств, на
стадионе “Янтарь”, в аквастудии “На Береговой”, а также в бассейне “Южный”
Московской спортивной школы олимпийского резерва “Юг”.
Порядка 100 точек доступа к бесплатной WiFi-сети установили в районных спортивных комплексах:
- “Луч”;
- “Яуза”;
- “Речной”;
- “Красный маяк”;
- “Полярная звезда”;
- “Марьина Роща”;
- “Парус”;
- “Лианозово”;
- “Академический”;
- “Восточный”;
- “Медведково Арена”;
а также в
физкультурно-оздоровительном комплексе “Ясногорский”.
“Скорость городского вайфая в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду, этого достаточно для загрузки привычных интернет-сервисов”, – рассказал руководитель проекта “Городской Wi-Fi” департамента информационных технологий Москвы Александр Харитонов.
По его словам, москвичи могут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматривать
видео с техникой выполнения упражнений и, конечно же, всегда оставаться на связи с близкими.
Для подключения к бесплатному
интернету, необходимо:
- выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free;
- пройти
идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или по СМС;
- нажать кнопку “Войти в интернет”.
Для подключения к бесплатной городской WiFi-сети
в другом месте, повторная авторизация не требуется. Но она понадобится спустя три месяца. Того требует российское законодательство.
Развитие бесплатной городской WiFi-сети
в учреждениях спорта в будущем продолжится.
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