Мерцание на губах: как добиться эфирного сияния макияжа для неземного образа

В этом сезоне в моду вошло эфирное сияние – макияж, который отличается легким, естественным стилем, мягкостью и каким-то волшебным очарованием. Для образа характерны переливы и эффект воздушности. С таким макияжем в офис, конечно, ходить не следует, но в выходные и праздничные дни вы будете просто королевой вечеринок.

Что является основой

Возможно, с первой попытки создать такой макияж не получится. Здесь нужно потренироваться работать с холодными мерцающими тонами, они очень капризны в использовании. Но если вы укротите их, получите настоящую магию эфирной эстетики.

Основой макияжа являются синие, зеленые, белые оттенки, серебро и лаванда. Это базовый набор, который поможет создать образ в инопланетном стиле. Акцент – на губах. Они также должны мерцать. Это тонкое, но мощное дополнение придаст макияжу мифическую ауру.

Средство для губ

Легкое мерцание губ является финальной составляющей идеального сияния на лице. Сделать макияж губ с одной двумя простыми способами.

Первый способ, самый очевидный: подбираем средство, которое уже имеет в своем составе мерцающие частицы или тяжелые масла, которые ложатся плотным слоем, например, масло ши. Оно увлажняет губы, оставляя на поверхности тончайшую пленку, которая и придает губам сияние. То, что нам нужно. Если нужно едва уловимое мерцание, достаточно будет любимой гигиенической помады, которая, кстати, еще и объем губам придает.

Если нужно создать образ ультра сияющий, то выбор должен упасть на блески с мерцающим наполнителем, чаще всего это металлическая пудра, которая и прислать мерцающий оттенок. Можно выбрать аналогичного типа помаду, если блески – не ваш конек. Сейчас каждый уважающий себя косметический бренд имеет в своей линейке нечто похожее.

Монохромное мерцание

Чтобы создать модный неземной образ, вы удивитесь, достаточно будет одного-двух косметических продуктов, которые содержат в своем составе необходимый элемент – мерцающие частицы.

Например, если у вас из необходимого есть только помада или блеск, почему бы не использовать его для создания дополнительного мерцания на скулах или веках? Пользователям всегда нужны универсальные продукты, которые широко можно использовать в своих ежедневных действиях. Когда дело доходит до мерцающих продуктов, мы выбираем многозадачные.

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Если вы покупаете хайлайтер, меруаюлие тени или румяна, обратите внимание на то, можно ли их использовать для макияжа губ, потому что часто такая косметика обладает идеальным блеском и придает образу волшебный вид.

Наносить средства с мерцанием важно сухими чистыми пальцами на сухую кожу губ, скул или век. Еще немного блеска понадобится, чтобы запечатать пигмент. Так он не будет быстро впитываться или осыпаться.

Если есть возможность, купите палетку с вашими любимыми мерцающими цветами, которые подойдут для любой части лица. В палетке может быть один, два, пять оттенков. На ваш вкус.

Монохромный оттенок свяжет воедино неземной образ и придаст макияжу законченный вид. Он не будет выглядеть так, будто во сне вам делал макияж маленький ребенок, добравшийся до вашей косметички.