Копируем без колебаний: лучшие способы вписать молодежную толстовку в свой образ женщинам за 45

Чтобы не презентовать наряды в «бабушкином» стиле, женщинам за 45 лет рекомендуется включать в свои образы некоторые молодежные вещи. Например, толстовку. С этим изделием любой лук станет более актуальным и современным. Разбираемся, с чем носить такую модную вещь, и вдохновляемся эффектными аутфитами.

Советы по выбору

Для начала уточним, что подходят далеко не все толстовки, а только те, которые соответствуют следующим правилам:

Изделие должно быть без изображений животных, мультяшек, мимишных плюшевых мишек и т. д. В такой вещи возрастная женщина будет выглядеть смешно и нелепо. Толстовка должна быть изготовлена из качественного материала, а не дешевого синтетического. Вещь не должна облегать фигуру. Убедитесь в том, что остается пространство между кожей и материалом. Для создания формальных образов используйте толстовку по размеру. А вот для неформальных луков (например, для шопинга или прогулок на свежем воздухе) можете отдать предпочтение толстовке оверсайз.

А теперь рассматриваем удачные сочетания толстовки с другими вещами.

С джинсами или брюками

Толстовка настолько универсальная одежда, что прекрасно смотрится с брюками любого кроя. Важно только стилизовать силуэт. Например, если у вас толстовка оверсайз, тогда к ней подойдут зауженные книзу брюки или джинсы прямого кроя. Если это вещь относительно облегающая, тогда можете надеть штаны свободного кроя.

С платьем

В этом году в моде микс платья и толстовки. То есть, вы надеваете кофту прямо на платье — таким образом складывается впечатление, будто вы в юбке. Но как только станет жарко, тогда толстовка без проблем снимается. В данном случае она выполняет функцию верхней одежды на случай прохладной погоды.

С юбкой

Толстовку можно использовать в контексте офисно-делового лука. Для этого сочетайте ее с элегантной юбкой прямого кроя длины миди или макси. Дополните наряд элегантными остроносыми туфлями или сапогами на каблуках.

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С блейзером

Если у вас на работе не слишком строгий дресс-код и нет необходимости носить исключительно блузы или рубашки, тогда вместо такого верха вы можете использовать толстовку. Набросьте сверху блейзер — и ваш образ сразу станет относительно формальным. Вы также можете сочетать толстовку с классическим брючным костюмом.

С плащом или пальто

Для презентации лука в повседневном стиле сочетайте толстовку с джинсами или брюками, спортивной обувью. Если на улице прохладно, набросьте длинный плащ или пальто. Не бойтесь носить толстовку яркого и насыщенного цвета в пасмурную погоду.

В спортивном стиле

Вы вполне можете использовать толстовку с капюшоном, чтобы создать образ в спортивном стиле. Сочетайте ее с кедами или кроссовками, с рюкзаком или шопером. Однако не забудьте добавить нотку элегантности. Сделать это можно с помощью брюк прямого кроя нейтрального и неброского оттенка.

На лето можно вместо кроссовок использовать открытые босоножки или сандалии на плоском ходу.

Добавьте нотку французского шика с помощью широкополой шляпы, которая защитит лицо от попадания солнечных лучей.