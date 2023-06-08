 

Мнение: О назревающем этапе спецоперации… НАТО вводит войска?

08.06.2023, 22:40, Разное
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Российский министр обороны Сергей Шойгу сообщил о попытке прорыва украинской армии в Запорожье, но заверил, что все атаки удалось отбить с немалыми потерями для наступающей стороны. Американское агенство CNN также утверждает, что #Украина теряет людей и технику, е достигая существенных результатов. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на этом фоне ставит цель выдержать украинский натиск и перейти в наступление на Киев с целью «полного низложения нацистского киевского режима».

Всё идёт по плану?

Но есть важный нюанс.

Союзники не дадут проиграть Украине.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен допустил, что ряд стран Альянса в будущем теоретически может ввести войска на подмогу Киеву. По его мнению, это произойдёт, если государства — члены #НАТО, в том числе #США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе 15 июля. Об этом пишет британская The Guardian.

Андерс Фог Расмуссен уточнил, что, если НАТО не сможет договориться о чётком пути для Украины, существует вероятность, что некоторые страны, например Польша, а за ней и страны Балтии, могут принять меры «в индивидуальном порядке» — вплоть до введения своих войск на украинскую территорию. Последствия представить нетрудно. И тут не следует успокаиваться, что мол генсек — «бывший», а ситуация — «гипотетическая». Именно так, через отставных, но влиятельных политиков поначалу и вбрасывается нужная информация, приоткрывая очередное «окно Овертона». И в конце концов, немыслимое может стать необходимым.

То есть, у России шансов нет, а все шансы — у полномасштабной Третьей Мировой?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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