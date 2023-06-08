 

Мнение: Питер пятого года

08.06.2023, 22:35, Разное
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Восторг!
Рассказ Галковского о Питере (с фотографиями) – пожалуй, лучшее, что я читал в ЖЖ за все время.

http://www.livejournal.com/users/galkovsky/53883.html (2005)

ЖЖ напомнил. Получается, что этот “пост” я написал ровно 18 лет назад. Целая жизнь! Надо еще учесть, что к тому времени мой собственный стаж в ЖЖ исчислялся всего двумя годами, да и сам LiveJournal был ненамного старше.

НО! Я уж не хотел такой “пустячок” воспроизводить, однако прошел по ссылке – и прочитал с удовольствием. Чего и вам желаю (особенно питерцам).

“Молодёжь в Питере другая, даже с поправкой на фазу в 5-7 лет. Ребята выглядят как уголовники, одеты как уголовники, ведут себя как уголовники и, наверное, являются уголовниками. “Бандитский Петербург” снимался с натуры, в свою очередь явившись объектом подражания для десятков тысяч школьников. На питерскую молодёжь смотришь и всё ясно: школа-институт-работа, то есть пацанва-дело-первая ходка. Полная ясность во взоре. Я это к чему говорю: на уголовном жаргоне “сеанс” это онанирование над изъятой у дяди фраера фотографии жены или матери”.

Или:
“Есть особый вид питерца. Это человек с правильными чертами лица, острым носиком, бледный и с какой-то грустью во взоре. Может быть его гложет понятная мысль: “Всё-таки не Москва”. Такой официантке я дал на чай 50 р. в ресторане на Пятой линии, заявив что она, в моём представлении, классическая жительница Питера (что оказалось правдой). Меня спросили, а какие москвичи. Я машинально ответил: весёлые круглолицые хамы. По сравнению с питерцами, пожалуй, так и есть. Людей я, к сожалению, снимать стеснялся (незнакомых), а это в любом городе самое главное”.

Источник: Размышления вольного социолога


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