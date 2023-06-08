 

Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе

08.06.2023, 22:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смертельная авария произошла вчера, 8 июня, в Казани. Певица Альбина Сафарова ехала на мотоцикле вместе со своим возлюбленным в сторону микрорайона Дербышки, когда их транспорт столкнулся с легковушкой. Как сообщает портал “Радио 1”, автомобиль поворачивал на заправку, но в его бампер врезался мотоцикл. За рулем был избранник Сафаровой, а она находилась на пассажирском сиденье.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля совершал поворот через двойную сплошную, нарушая правила. Предположительно, возлюбленный артистки не успел затормозить, потому что ехал на слишком высокой скорости. От полученных травм певица скончалась на месте. Ее избранник выжил.

Публика заметила Альбину Сафарову в 2010-х. Исполнительница прославилась благодаря роликам, на которых она читает рэп в машине. После публикации видео творчеством девушки заинтересовались не только слушатели, но и другие музыканты. Вскоре ей начали поступать предложения о сотрудничестве.

Продюсер артистки Андрей Сабиров рассказал, что она всегда вкладывала в свои тексты смысл, эмоции и чувства. “Альбина Сафарова не просто занималась музыкой, это было искусство, которое оставляло глубокий след в душе каждого слушателя”, – привели слова Сабирова RT.

Помимо творчества, в жизни Альбины Сафаровой был еще один очень важный смысл. Семь лет назад, в 2016 году, певица стала мамой. У нее осталась маленькая дочка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Лучшие эскизы рисунков выбраны для оформления 15 библиотек и культурных центров Москвы

08.06 / Педофил Скотт Риттер – ложью об Украине власти США формируют нужное им мышление у народа

08.06 / Польше грозит суд с ЕС из-за закона о «российском влиянии»

08.06 / Регина Тодоренко пробежалась по парковке в одном купальнике ради встречи с детьми

08.06 / “Росатом” и “Аэрофлот” импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров

08.06 / Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

08.06 / “Кинопоиск” назвал самую популярную российскую актрису

08.06 / В Евросоюзе начинают испытывать «усталость от солидарности» с украинскими беженцами

08.06 / Сторонник Путина Макгрегор – Вашингтону плевать, сколько людей погибнет на Украине

08.06 / В районе Южное Медведково построят культурно-досуговый центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика