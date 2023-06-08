Мнение: Эмигранты-дауншифтеры, предварительное помилование и сколько актёров уехало

1. Читатели прислали заметку о судьбе наших креативных эмигрантов за границей. Эх, счастливые люди! Они бросили постылую, утомительную, жизнь в России, нашли работу мечты в Израиле, стали ближе к народу, к простым радостям жизни. А вдобавок, ещё и получили предлог сравнивать себя с белыми эмигрантами столетней давности:



Михаил Генин: Все эти истории про белую эмиграцию и великих князей, работающих парижскими таксистами, забавно переживать на собственном опыте.

Это когда ты идешь по вечернему Тель-Авиву, и встречаешь бывшего директора одного из крупнейших российских медиа, теперь развозящего еду курьером местного яндекса.

А выпив с ним кружку пива, проходишь сто метров до винного магазина, где продавцом работает экс коммуникационный директор другого известного медиа, покупаешь вино, и едешь на автобусе домой, переписываясь с бывшим креативным директором крупнейшего агентства, подрабатывающего ночным сторожем, и известнейшим врачом, работающим ассистентом стоматолога.

За кружкой пива, впрочем, никто не жалуется. За**ался, говорит директор, я с этими медиа, а тут знай педали крути, и ни о чём не думай.

С великим князем тоже наверное интересно было бы по парижским улицам прокатиться, шеф, два счётчика!

Меланхолично напомню, что 100 лет назад белоэмигранты вынуждены были уехать, так как они сражались за Россию, которая проиграла большевикам, выступавшим против России на стороне мировой революции. Нынешнюю волну правильнее сравнивать с афганскими чиновниками, которые бежали из страны вслед за американцами. Разница только в том, что афганским чиновникам грозило наказание за пособничество США. Российским читателям Медузы не грозит ничего… тем из них, во всяком случае, кто не был уличён в формальных преступлениях против государства.

Впрочем, с другой стороны, господин Генин прав. Во всех этих эмигрантских историях много романтики. Читаешь, и в груди возникает такое особенное чувство, как будто представляешь себя пиратом, или мушкетёром, или ещё каким-нибудь героем Дюма. Чайки кричат, волны бьются, соленые брызги летят в лицо… На хлеб, правда, романтику не намажешь, но в качестве таблетки лёгкого обезболивающего — вполне сойдёт.

2. Блогер monetam цитирует юриста Дмитрия Гололобова (ссылка):



Намедни в одном интервью, кажется Белковского, было очень верно отмечено, что “В. В. Путин прежде чем посадить неправильного человека, делает всё, чтобы тот остался за границей”. Это такой малопонятный международному правосудию, но, в тоже самое время, совершенно действенный способ обеспечения некой мягкости и милосердия российской правоохранительной системы.

Чувствует человек за собой определенную вину – спокойно едет в зависимости от материального достатка в Украину, Грузию, Прибалтику или Лондон. Оттуда почти наверняка не выдают. На Родине совершенно спокойно ставят галочку и считают что он свои бегством фактически признал вину. И всем, в общем-то, хорошо: человек не сидит и начинает новую жизнь, СК рапортует, что потенциальный обвиняемый сбежал и экстрадировать его не представляется возможным, никаких “политзаключенных” и визга правозащитников. Все довольны.

А вот если человек считает, что он просто “кристально чист перед законом и судом”, то он может приехать и побороться за свободу и честное имя. Навальному это обойдется лет эдак в тридцать «строгача». Одним словом, Владимир Владимирович, в отличии от других, якобы “демократических” стран, всегда предлагает серьёзно провинившемуся человеку “предварительное помилование”. Только кто это ценит?

3. Вот подсчёты числа актёров, уехавших из России в период с 24 февраля 2022 года. Если данные верны, то получается, что нашу актёрскую братию в блогах шпыняют несправедливо (ссылка):

С момента начала СВО, с территории РФ ретировались 162 действующих актера театра и кино. Эта цифра составляет умопомрачительные … 0,6% от общего числа актеров.

Мы бы не хотели обижать других представителей креативных индустрий и сфер искусства и прочих любителей фрапучино на кокосовом, но если сравнивать долю отчаливших актеров с айтишниками, лицами гордо именующими себя «инфлюенсерами» и уж тем более т.н. певцами ртом – то знаете что? Прикройте тряпочкой свой вой! Наши актеры проявили непривычную для себя эмоциональную стойкость.

Из этих 162 спартанцев, без гугла всплывающих в памяти (уровня Смолянинова, Хаматовой и кампании), было всего 19. Из них – 8 пошли блестеть грустными глазами на youtube к «независимым журналистам» (Дудь, Шихман, Гордеева). И всего 3-е из этого «Груза 162» признаны “иностранными агентами”.

Для сравнения, в настоящее время в перманентном (теневом) бане в США находится 34 актера входящие в т.н. «Черный Список» Голливуда.

Мы не включали в подсчеты людей, которые молча убегали и с той же тишиной возвращались (Филиппенко и ко), людей которые выезжали работать и ошибочно записывались во враги (Бурковский, Тодоровский и т.д.), людей которые жопу царапают, но на елку лезут, т.е. кормилицу не покидают (Козловский и т.д.).

А теперь продюсерские 5 сантимов по надуваемому толпой трагизму. По статистике сборов и рейтингов сериалов, ни один из покинувших РФ актеров не входил в топ-50 кассовых и наиболее «рейтинговых» актеров РФ за последние 10 лет.

Продолжу мысль по поводу кассовых сборов. Если уезжает айтишник, ему за рубежом немедленно обустраивают комфортное место с высокой зарплатой — зачастую более высокой, чем в России. Конечно, чужбина остаётся чужбиной, но всё же в деньгах айтишники не теряют, в должности не падают. Если уезжает актёр, найти аналогичную работу за рубежом — задача для него на порядок более тяжёлая. Даже в том случае, если он известен, талантлив и отлично владеет языком приютившей его страны.