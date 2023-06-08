Мнение: Евгений Викторович, вы дискредитируете!

Это не тылы Вагнера!

Телеграм канал База, верный журналистскому принципу “Надо дать слово обеим сторонам”, сначала опубликовал видео от пресс-службы Пригожина, на котором некий подполковник ВС РФ, оказавшийся впоследствии действительно подполковником ВС РФ Романом Винивитиным, давал “показания” сам на себя – что он, дескать, “из личной неприязни” отдал приказ минировать дороги, по которым должен был отступать в тыл “Вагнер”. А за это “бойцы Вагнера” взяли этого полковника “в плен” и потом заставили на камеру признаться во всех своих злодейских умыслах.

Само видео – вот (Ютуб, оберегая хрупкую нравственность своих зрителей, не дает это смотреть на внешних проигрывателях).

Уже, как говорится, неплохо: ЧВК, приданная росармии, устраивает охоту на командиров этой самой росармии, причем при этом утверждает, будто бы сама росармия ставит на них мины и вообще старается исподтишка если не уничтожить, то навредить! Боевые полковники в плену дают сами на себя признательные показания!

Но это еще не всё. Далее в “БАЗЕ” уже вторая серия – ответ того самого подполковника Винивитина, которому повезло освободиться из узилища у “вагнеров”. И вот в этом втором видео Винивитин уже рассказывает всю правду-матку:

Краткое содержание его второй речи:

— «Как произошло моё пленение: я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники “Вагнера” были разоружены и отправлены в известном направлении: на х*й они были посланы».

— «Впоследствии меня пленили, держали в подвале, издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом это результат давления».

— «Минировала ли 72-я бригада тылы ЧВК “Вагнер”? Это бред сивой кобылы, это всё пи***ж. Это не тылы “Вагнера”, это зона ответственности 72-й бригады. Данное заявление — это продукт воспалённого сознания пиар-службы “Вагнера” и попытка атаки на руководство МО».

— «Напряжённости с “вагнерами” у меня и моей бригады начались с первых дней нашей переброски на Артёмовское направление. Бойцами ЧВК “Вагнер” были похищены два танка Т-80, четыре пушки, “Камаз”, БМП»

— «Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и “обнулить” только за то, что они работали не так, как хотелось “вагнерам”. Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином. Был похищен начальник штаба, которого избили и выбросили связанным в районе боевых действий».

— «В апреле-мае на моём участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца из соседнего соединения “опустили”, и тот от безвыходности просто окончил жизнь самоубийством. Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на боеприпасы» (Роман Винивитин)

И в самом конце своей речи Роман, обращаясь к Пригожину, говорит: «Евгений Викторович, вы занимаетесь дискредитацией ВС РФ». По меркам нынешней РФ, страшное обвинение, как мы знаем. Почти как государственная измена, судя по срокам.

На Ютубе, впрочем, много еще всяких видео про Романа Винивитина. Самое удивительное в этом “конфликте” как раз в том, что трудно выбрать, кто там был прав.