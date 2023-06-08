 

Польше грозит суд с ЕС из-за закона о «российском влиянии»

08.06.2023, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Европейская комиссия запустила расследование против Польши из-за принятого недавно закона о «российском влиянии», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. В Брюсселе считают, что он нарушает законодательство ЕС и позволит правительству страны отстранять от участия в выборах неугодных политиков из оппозиции. Теперь, если в течение двух месяцев Варшава не примет никаких мер, Еврокомиссия будет вправе подать на неё в суд ЕС, рассказывает немецкое издание.


AP

Еврокомиссия запустила расследование против Польши в связи с нарушением законодательства ЕС, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. К этому шагу Брюссель подтолкнуло создание в стране специальной комиссии «по расследованию российского влияния», объяснил заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

Эта комиссия позволит правительству в Варшаве отстранять от участия в выборах неугодных политиков. По мнению местной оппозиции и многих независимых критиков, инициатива главным образом направлена против лидера оппозиции Дональда Туска, и поэтому её называют «законом Туска». В конце года в стране пройдут выборы в парламент и сенат. По результатам нынешних опросов, не исключена возможность смены правительства.

Действующий президент Польши Анджей Дуда, большинство членов его партии «Право и справедливость» и партнёры по коалиции подписали закон о «российском влиянии» 29 мая. Конституционный суд ещё должен провести проверку, но его уже можно применять.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ещё на прошлой неделе с обеспокоенностью заявил: «Невозможно иметь такую систему и в то же время не иметь возможности оспорить в суде административное решение независимого судьи». После начала расследования у Польши есть два месяца, чтобы принять меры. Если Варшава не пойдёт навстречу, Еврокомиссия сможет подать на неё в суд ЕС. До этого судебная инстанция принимала решения исключительно в пользу Еврокомиссии и назначала крупные денежные штрафы, заключает издание.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Российская артистка насмерть разбилась в автокатастрофе

08.06 / Лучшие эскизы рисунков выбраны для оформления 15 библиотек и культурных центров Москвы

08.06 / Педофил Скотт Риттер – ложью об Украине власти США формируют нужное им мышление у народа

08.06 / Регина Тодоренко пробежалась по парковке в одном купальнике ради встречи с детьми

08.06 / “Росатом” и “Аэрофлот” импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров

08.06 / Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

08.06 / “Кинопоиск” назвал самую популярную российскую актрису

08.06 / В Евросоюзе начинают испытывать «усталость от солидарности» с украинскими беженцами

08.06 / Сторонник Путина Макгрегор – Вашингтону плевать, сколько людей погибнет на Украине

08.06 / В районе Южное Медведково построят культурно-досуговый центр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика