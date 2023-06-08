 

Регина Тодоренко пробежалась по парковке в одном купальнике ради встречи с детьми

08.06.2023, 20:50, Новости дня
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После рождения второго ребенка Регина Тодоренко не стала уходить в декретный отпуск, а едва ли не сразу же вернулась к работе. По возможности артистка берет младшего сына на съемки, а если и оставляет дома, то ненадолго. Недавно телезвезда в очередной раз доказала, что для нее сыновья важнее, чем работа.

Находясь на съемках в Минске, Тодоренко думала о том, успеет ли она вернуться в Москву для того, чтобы увидеть выступление ребенка на сцене. Регине пришлось поставить работу на паузу и срочно вылететь к семье. Она так торопилась на рейс, что выбежала со съемочной площадки в одном купальнике. Телеведущая показала, как бежит в бикини по парковке. Переоделась знаменитость уже в машине.

Она успешно добралась до Москвы. Появившись на выступлении сына, Регина таким образом сделала ему сюрприз. “Он не знал, что я прилечу”, – рассказала артистка. Тодоренко пробыла с семьей всего сутки, а потом снова вылетела в Минск на на ночную съемку.

Ранее Влад Топалов рассказал о родах Регины Тодоренко. По словам певца, его супруга объелась и во время схваток требовала сделать ей клизму. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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