 

Мнение: Медведев и «Кинжалы»

08.06.2023, 20:34, Разное
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Продолжаю наблюдать за Дмитрием Медведевым.

Прочитал, что он прослышал про интервью бывшего генсека НАТО Фога Расмуссена, опубликованного в «Гардиан».

И врезал правду в матку!

Дословно: «Фог Расмуссен и раньше не был шибко умным человеком. А сейчас и вовсе впал в доктринёрское слабоумие. В интервью «Гардиан» он заявил, что, даже если Бандерокраина не получит приглашения в НАТО в Вильнюсе, страны Альянса смогут отправить туда свои войска. Типа сами, самостоятельно».

А дальше пошли то ли угрозы, то ли предупреждение:

«Кто из них желает войны с Россией? Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет…».


отсюда

Справедливости ради, Расмуссен в интервью «Гардиан» говорил о гарантиях безопасности для Украины. А не о немедленной переброске войск на Украину.

Дословно: «Если НАТО не сможет договориться о четком пути для Украины, существует вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке», — заявил Расмуссен. Польша, например, которая «очень заинтересована в оказании конкретной помощи» Киеву. За Польшей могут последовать страны Балтии (отсюда).

В общем, Медведев понял Расмуссена именно так, как понял. Как прапорщик из известного фильма:

Вот мне и интересно, сколько еще осталось до этого самого «но потом»? Когда на города Европы и США могут полететь гиперзвуковые «Кинжалы», о которых написал Медведев?

Фотография Дмитрия Медведева с бронзовой девушкой отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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