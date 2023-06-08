Брюки-клеш снова в моде: подборка актуальных образов с коротким топом, корсетом, объемным свитером и другие

Брюки-клеш идут практически всем женщинам. В этом году они вернутся в моду и станут одним из летних трендов. Однако такая модель требует нестандартного подхода при выборе наряда. Если подобрать топ неправильно, то силуэт будет выглядеть несбалансированно. В статье мы приведем подборку удачных образов с брюками-клеш.

С футболкой-водолазкой

Брюки-клеш делают вас визуально выше ростом. Этот эффект увеличивается, если вы носите их с высоким каблуком.

Если вы хотите еще больше вытянуть силуэт, то используйте в качестве топа футболку-водолазку. Дополните свой образ крупными солнцезащитными очками.

С облегающей майкой

Брюки-клеш создают большой объем в нижней части ног. Поэтому они хорошо сочетаются с зауженным топом.

Наденьте с брюками-клеш облегающую майку. Выбирайте вечерние модели с узкими бретельками или шнуровкой по бокам. Эти детали создадут интересный контраст с расширенным низом брюк.

С джинсовым топом

Если вы носите расклешенные джинсы, то дополните их топом из денима. Подбирайте его под цвет брюк. Такое сочетание создаст иллюзию комбинезона. Чтобы комплект представлял собой единое целое, заправьте топ в брюки и подчеркните талию джинсовым поясом.

С коротким топом

Как и джинсы с высокой посадкой, расклешенные брюки отлично сочетаются с короткими топами. Такая комбинация визуально удлиняет тело и делает вас выше ростом.

К брюкам из синего денима или любой ткани черного цвета подойдет короткий топ с цветочным принтом. Он оживит ваш образ и внесет в него больше красок. Если вы носите светлые летние брюки-клеш,то выбирайте кроп-топ белого или яркого цвета.

С объемным свитером

Расклешенные брюки можно носить не только с облегающими или короткими топами. Попробуйте сочетать их с ярким объемным свитером. Такой вариант подойдет миниатюрным и худощавым женщинам. Он поможет сбалансировать пропорции фигуры.

С графичной майкой

Вы можете дополнить свой образ футболкой с ярким графическим принтом. Но такой топ подходит не под все виды расклешенных брюк.

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Графическая футболка гармонично сочетается с брюками из яркого и текстурного материала, например, из бархата. Ее также можно скомбинировать с низом, украшенным пайетками, потертыми деталями или вышивкой.

С корсетом

Сочетайте брюки-клеш с корсетом. Такая комбинация красиво подчеркнет плавные линии вашей фигуры.

Если вы носить расклешенные джинсы, то надевайте с ними корсет в спортивном стиле, напоминающий майку. Если вам нравятся классические брюки-клеш, то скомбинируйте их с элегантным корсетным топом из бархата или шелка.

С туникой

Брюки-клеш идеально сочетаются с удлиненным верхом, доходящим до середины бедра или чуть ниже. Вы можете скомбинировать их с туникой или даже мини-платьем. Такое сочетание поможет вам создать красивый и гармоничный силуэт.

С топом с “американской” проймой

“Американская” пройма – это вырез на одежде, который проходит наискосок от подмышечной впадины до горловины. Такая деталь делает вещи более женственными и изысканными.

Попробуйте сочетать блузку или футболку с “американской” проймой с расклешенными брюками. Это красиво подчеркнет ваш силуэт. Дополните свой образ кроссовками на плоской или массивной подошве и бижутерией. В прохладную погоду вы можете накинуть сверху блейзер или кардиган.

С двумя топами: укороченным и на пуговицах

Сочетайте брюки-клеш с узким укороченным топом в виде трубочки. Он подчеркнет вашу фигуру. Сверху наденьте еще один топ на пуговицах. Такой комплект подходит для создания повседневного или делового образа.

На фото выше вы видите такой комплект. Он необязательно должен быть выдержан в одном тоне. Главное, чтобы все части вашего образа гармонировали между собой по цвету. В прохладные вечера вы можете дополнить этот ансамбль черным тренчем.