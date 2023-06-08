Отвлекающий комбинезон и очаровательная юбка: эффектные летние наряды для женщин с фигурой «яблоко»

Для девушек с типом фигуры “яблоко” характерны узкие бедра, маловыраженная талия, небольшой животик, грудь среднего или большого размера. При таком телосложении с помощью одежды не составит труда замаскировать недостатки. Разбираемся, какие вещи на лето больше всего подходят женщинам с фигурой в форме яблока.

Платья

Девушки с таким типом фигуры лучше других смотрятся в платьях и сарафанах, нежели в брюках и кофтах. А все потому, что именно с помощью платьев можно скрыть проблемные места. В частности, жирок на животе и на боках.

Отдавайте предпочтение платьям с высокой линией талии: под грудь. Либо же подойдут изделия оверсайз свободного кроя, которые будут полностью скрывать фигуру. Например, это могут быть изделия А-силуэта с клешем книзу или просторные платья-рубашки, не стесняющие движений.

Старайтесь избегать нарядов с крупным принтом. Если хочется надеть вещь в цветочек, например, то пускай рисунок будет мелким.

На улице прохладно? Тогда поверх платья или сарафана набросьте джинсовую коротенькую куртку или жилет. Если у вас полноватые руки, выбирайте платья с рукавами, а не без.

От платьев мини и ультрамини лучше отказаться. Хорошо подойдут изделия длиной чуть выше колен или стандартной длины миди, если речь идет о создании повседневных неформальных образов.

Платья макси

Отдельно хочется выделить платья в пол: они будут в моде все предстоящее лето. Такие изделия лучше всего использовать для создания нарядных луков. Например, это идеальное решение, если вы собираетесь на свадьбу или на юбилей.

Отдавайте предпочтение платьям макси под грудь. Если платье свободного кроя и длиной до пят, то оно будет создавать бесформенный силуэт. В данном случае можно обозначить талию за счет поясного ремня. Кстати, вы также можете зафиксировать аксессуар под грудью.

Чтобы отвлечь внимание от живота, подчеркните декольте. Выберите платье с эффектным V-образным вырезом или открытыми плечами. Также можно рассмотреть фасоны изделий с запахом. Они очень стройнят визуально.

Комбинезоны

Комбинезоны не выходят из моды уже второй год. Модницы успели полюбить их за удобство и комфорт при ношении. Если планируете надеть комбинезон, то берите тот, где линия среза находится под грудью. Тогда сможете визуально удлинить ноги и выглядеть стройнее.

Убедитесь в том, что штаны в комбинезоне не слишком облегают бедра. Осторожнее с рисунком. Если принт и допустим, то только мелкий. Очень уместна будет вертикальная полоска, которая позволит визуально вытянуть силуэт. Если нужно казаться выше или худее, сочетайте комбинезон с обувью на каблуках.

Юбки

Отдавайте предпочтение юбкам миди-длины, на высокой посадке, чтобы скрыть живот и бедра. Лучше всего подойдет юбка, которая расширяется книзу, то есть имеет форму трапеции. Можно рассмотреть пышные или присборенные юбки, а вот от классических облегающих фигуру юбок-карандашей имеет смысл отказаться.

Пышные юбки помогут создать женственный и романтичный образ. Вы можете сочетать их с блузами и рубашками, а также футболками. Из обуви больше всего подойдут туфли или босоножки на каблуках.