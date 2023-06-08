Zа Vойну: Наступление ВСУ на Запорожском направлении. 07.06.2023

Министр обороны РФ Сергей Шойгу о наступлении ВСУ на Запорожском направлении.

ВСУ ночью предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на запорожском направлении силами до 1 500 человек и 150 единиц бронетехники.

Противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами

На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел.

В результате двухчасового боя противник потерял 30 танков, 11 боевых машин пехоты, до 350 человек личного состав.

Специально подготовленные для осуществления прорыва украинские резервные силы свою задачу не выполнили.

Общие потери ВСУ за 7 июня на Запорожском направлении составили:

Танки – 33

БМП – 28

ББМ – 38

САУ – 3

Личный состав – 945

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