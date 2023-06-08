Мнение: Разгул шоплифтинга в США, рост депрессивности квиров и запрет Эппл в России

1. Американцы называют магазинное воровство красивым словом шоплифтинг. С непривычки можно перепутать с шоппингом… и действительно, огромное число числа жителей США уже не представляют себе шоппинг без шоплифтинга. Ущерб от магазинных краж в США составляет примерно 100 миллиардов долларов в год (ссылка).



Извести шоплифтеров никак не получается. Они классово близки современным политикам, так что законы на их стороне. Даже отснятых на видео преступников привлечь к ответственности довольно сложно. Особо наглые грузят краденое прямо в большие хозяйственные сумки или в тележки и выносят/вывозят из магазина. Вступать в драку с ворами сотрудники магазинов попросту боятся, так как попытка воспрепятствовать шоплифтингу может закончиться плачевно: или преступник пырнёт тебя ножом, или тебя самого посадят, так как ты отвесил представителю угнетённого меньшинства пару тумаков.

Проблема весьма распространена в криминогенных городах, вроде Нью-Йорка или Сан-Франциско. Пишут, что тамошние шоплифтеры – это прежде всего наркоманы, сидящие на фентаниле и прочих опиоидных препаратах (на которые этих несчастных сажают врачи, бездумно выписывающие опиоиды в качестве обезболивающих). Опиоидный кризис – ещё одна большая проблема США, от которой ежегодно умирают более 100 тысяч американцев (ссылка).

И, пожалуйста, не надо жаловаться на капитализм. Если бы США оставались здоровой капиталистической страной, шоплифтеров там сажали бы на 15 суток за первый инцидент и на полгода за второй, так как покушаться на частную собственность нельзя. Если бы медицина в США была капиталистической, а не гильдейской, всех эти мутные схемы с завышенными ценами и страховыми компаниями сдулись бы сами собой.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



В New York Times, ув. друзья, вышла большая красивая статья под заголовком «Что значит быть квир-студентом в Америке сегодня».

Текст содержит абсолютно офигенную констатацию:

«Исследователи сделали «парадоксальное открытие», как они это называют: хотя социальная инклюзивность и принятие ЛГБТК+-молодёжи выросли, гигантское неравенство между психическим здоровьем квиров и их не-ЛГБТК+-сверстниками не уменьшилось».

Неравенство в ментальном здоровье даже растёт, утверждает другое СМИ, NPR:

«Исследование Trevor Project показывает, что частота суицидальных мыслей, посещающих ЛГБТК-молодежь, за последние три года выросла».

Открытие называют «парадоксальным» потому, что согласно единственно верному передовому учению ЛГБТК-люди совершенно нормальны. Прописью: совершенно нормальны. Поэтому если они в зашкаливающих количествах сидят на наркоте и антидепрессантах, пытаются (и преуспевают) в суицид, оказываются в тюрьмах за педофилию примерно на порядок чаще гетеросексуалов и болеют обезьяньей оспой — то это потому, что Общество Их Репрессирует. Если общество перестанет репрессировать — то всё с ними будет хорошо.

Сейчас, когда практика показывает, что результаты не бьются с теорией единственно верного учения — опрошенные New York Times эксперты объясняют, в чём дело.

Дело в том, что консерваторы всё ещё не добиты и пытаются препятствовать окончательному торжеству квиризма. Из-за действий любителей Трампа и всяких других мракобесов у геев, лесбиянок, бисексуалов (которых среди молодёжи каждый пятый, и это не предел), а также трансгендеров (которых среди молодёжи сейчас каждый 50-й, и это не предел) и плохо с головой.

3. Как я и предупреждал. Как все предупреждали. Смартфоны Эппл действительно следят за своими пользователями. Ну, серьёзно, как можно было вообще надеяться, что будет иначе (ссылка)?

ФСБ России вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием телефонов Apple. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Так, удалось обнаружить аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, уточнили в ведомстве. Известно, что несколько тысяч телефонных аппаратов Apple были заражены.

Также выявлены случаи заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны Североатлантического альянса и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Таким образом, ФСБ получила доказательства сотрудничества Apple с Агентством национальной безопасности США.

Неудивительно, что на таком фоне в Госдуме уже звучат призывы полностью запретить продажи техники Эппл в нашей стране (ссылка).