Мнение: Блеф

“В стране, причем даже во вполне официальной пропаганде, уже почти что как о свершившемся факте заговорили о “холодной войне”. Причем говорят без опаски, как о похолодании на улице; ничего, мол – наденем куртки потеплее, да и вперед, к новым свершениям!

Я все никак не могу понять – откуда эта безмятежность. Вот ведь был, скажем, Советский Союз, при нем Варшавский договор – в 3 раза больше людей, в 3 раза больше совокупная экономика. И то – сдулась буквально от щелчка, без стона и хрипа. Попросту говоря – первую холодную войну СССР проиграл, причем самым безнадежным образом: не просто проиграл, а самоуничтожился.

И вот теперь: Россия меньше СССР почти в 2 раза, никакого Варшавского договора нет и в помине, наоборот – многие прежние “сателлиты” нынче в прямых врагах (та же Украина). РФ – не более чем осколок былой мощи. В то же время “на другой стороне” никаких особых изменений как-то не проглядывается: то же НАТО, те же США, то же доминирование в мире.

Ну и? Какая ж теперь-то “холодная война”? Понятно, почему вдруг снова, похерив даже советскую опаску, заговорили про “обмен ядерными ударами”: просто потому, что это – последний козырь, никаких других у нас не осталось. Экономика слабая, людей мало, в идеологическом смысле кроме какого-нибудь протухшего православия предложить нам тоже нечего.

Все это, в общем, похоже даже не на авантюру, а на чистый блеф. Как в покере. Сидим, надуваем щеки, изображаем из себя каких-то берсерков. В то же время на руках – одна “двойка” (те самые ядерные силы).

Надо бы как-то из этого дурацкого положения выходить. Но непонятно, как. Оптимальный вариант, наверно – смена власти: под “нового президента” и очередное “новое мышление” нам могут предложить вполне почетные условия капитуляции” (2015).

Написал этот текст ровно 8 лет назад, тоже 8 июня. Читается, как нетрудно заметить, вполне свежо. Даже можно сказать, что за 8 лет он стал только еще более актуальным (как будто время остановилось). Также можно заметить, что и 8 лет назад я ни в какую “вторую армию мира” не верил – еще задолго до того, как это стало мейнстримом.

Жаль, что все идет как по-писаному.