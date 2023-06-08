Скандалы: Информацию берегут не от врагов: Вишневский о попытках Смольного скрыть расходы резервного фонда

Треть расходов резервного фонда Петербурга в 2022 году в отчете была засекречена «от врагов страны»

Депутат Борис Вишневский полагает, что информацию скрывают не от них, а от тех, кто может сравнить суммы и выяснить, сколько бюджетных средств ушло в чей-то «карман». В представленном Комитетом по финансам Санкт-Петербурга отчете было сокрыто не менее 13 миллиардов рублей, их поместили под гриф «для служебного пользования». Комментируя ситуацию, депутат Заксобрания Борис Вишневский подверг это решение резкой критике. Вице-губернатор Алексей Корабельников ранее оправдал секретность тем, что данные могут попасть в руки врагов страны.

«С моей точки зрения, эту информацию берегут вовсе не от врагов, а от тех, кто может сравнить израсходованные суммы и объем построенного, а также сравнить, сколько могли украсть, поскольку никакого контроля реального за расходованием этих денег нет. Вот, я думаю, именно поэтому эти данные не предают огласке», – высказался депутат Вишневский.

Любовь к секретности при этом проявляет не только ЗакС. Ранее финансовую отчетность скрывал фонд «Победа», который оказывает помощь Мариуполю. Вишневский видит в отчетах много общего и уверен, что к СВО подобная скрытность не имеет никакого отношения.

Ранее СМИ писали, что сокрытие финансовой отчетности может привести к блокировке счетов и приостановке деятельности фонда «Победа». Данное обстоятельство рискует обернуться самыми катастрофическими последствиями для города-побратима Санкт-Петербурга Мариуполя.

Виктор Милявский