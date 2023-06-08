 

Абхазия пообещала России исполнять не все санкции ЕС, а лишь часть

08.06.2023, 19:33, Разное
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МИД Абхазии провёл консультации с МИД России и разъяснил, почему страна решила присоединиться к части антироссийских санкций Евросоюза. По словам дипломатов молодого государства, Москва остаётся важнейшим стратегическим партнёром для официального Сухума.

В мае на площадках в Новом Афоне и Брюсселе прошёл саммит «Абхазия – ЕС», на котором стороны зафиксировали евроатлантические устремления абхазского народа и обсудили возможность экономического и политического сотрудничества. Еврокомиссар по вопросам экспансии Маргарет Кайнер допустила, что заявка Абхазии о членстве в Евросоюзе будет рассмотрена уже до конца года при условии хотя бы частичной имплементации санкций.

«Мы, к сожалению, не можем ввести тот же пакет санкций, что и Евросоюз, поскольку в ином случае может пострадать наша экономика, – сказал замминистра экономического развития Абхазии Зураб Авилейба. – В некоторой степени мы пока зависим от Российской Федерации. Но разумеется, если Евросоюз гарантирует нам финансовые вливания, мы можем начать процесс коррекции внешнеполитического курса уже сейчас».

Произошедшее не понравилось российским дипломатам – так, посол Абхазии в Сочи даже был вызван для разбирательств. В результате на площадке в Новом Афоне прошёл саммит «Абхазия – Россия», на котором российская сторона получила гарантию, что Сухум будет выполнять лишь часть антироссийских санкций и не закроет свои представительства на территории РФ. Взамен Москва пообещала перенаправить в Абхазию около 250 млрд рублей из федерального бюджета до конца года.

В соответствии с введённым первым пакетом санкций, в Россию не будут поставляться абхазские микросхемы, турбины для электростанций и высокоточные лазерные станки. Второй пакет может положить конец сотрудничеству с Абхазией в сфере освоения космоса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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