 

“Росатом” и “Аэрофлот” импортозаместили воздушные фильтры для иностранных лайнеров

08.06.2023, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компании первыми в России реализовали совместный проект по созданию отечественных воздушных фильтров для систем вентиляции в салонах самолетов иностранного производства. Конструкторские решения разработал “Аэрофлот”, а производство обеспечили эксперты Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского, входящего в научный дивизион “Росатома”.

Изделия прошли многоэтапные испытания. Доказано их полное соответствие необходимому уровню безопасности. Отечественные фильтры преосходят зарубежные аналоги: их расчетный ресурс на 25% больше.

Также решена задача по отработке порядка действий для запроса одобрения применения компонентов российского производства третьего класса категории В для их установки на самолеты зарубежного производства. Такую практику давно применяют в других странах.

Генеральный директор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев напомнил, что перед российскими специалистами стоит задача обеспечить отрасли экономики более надежными и качественными решениями, превосходящими зарубежные аналоги. Совместный проект с “Аэрофлотом” является вкладом в технологический суверенитет страны, подчеркнул он.

“В авиации, как и в атомной отрасли, крайне высокие требования к качеству оборудования, поэтому вполне закономерно, что именно наша продукция оказалась востребованной”, – сказал Зайцев.

“Росатом” продолжит сотрудничество с “Аэрофлотом”. Компании будут расширять линейку импортозамещенных компонентов для иностранных воздушных судов.

АО “Наука и инновации” координирует деятельность десяти научных институтов и центров. Они ведут исследования в области ядерной физики, физики плазмы и лазеров, водородной энергетики, ядерной медицины, новых материалов и других инновационных отраслях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

08.06 / “Кинопоиск” назвал самую популярную российскую актрису

08.06 / В Евросоюзе начинают испытывать «усталость от солидарности» с украинскими беженцами

08.06 / Сторонник Путина Макгрегор – Вашингтону плевать, сколько людей погибнет на Украине

08.06 / В районе Южное Медведково построят культурно-досуговый центр

08.06 / Дибров вернулся на экраны после увольнения с Первого канала

08.06 / В Тверской области подняли останки бойцов 29-й армии СССР

08.06 / Бросившую пить Волочкову сняли с бокалом

08.06 / “Горы пытались от нас избавиться”: звезда фильма “Прямой эфир” рискнула жизнью на съемках

08.06 / Кузьмин оставил жену мерзнуть в подъезде посреди ночи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика