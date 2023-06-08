 

Мосгоризбирком объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября

08.06.2023, 19:31, Новости дня
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“Принято решение о проведении голосования в течение нескольких дней подряд: с 8 по 10 сентября 2023 года”, – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгоризбиркома.

Избирательная кампания официально началась 7 июня.

Политолог Александр Асафов дал высокую оценку многодневному голосованию. В беседе с Агентством городских новостей “Москва” эксперт отметил, что такой формат позволяет повысить явку.

Аналитик обратил внимание, что благодаря многодневному и дистанционному форматам голосования в выборах активно участвуют молодые люди и те, кто в силу профессиональной занятости не мог лично прийти на избирательный участок.

По данным исследовательской службы Russian Field, 56% молодых москвичей проголосуют на выборах мэра дистанционно.


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