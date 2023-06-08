Союз креста и кувалды

Портрет Сергея Миронова — политика, который может обеспечить Пригожина готовой парламентской партией.



Сергей Миронов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

🔹 С трибуны он спутал стрит-арт с артритом, но по числу дипломов — самый образованный из российских политиков.🔹 Создаваемые им партии никогда не выходили в лидеры, но и не лишались стабильного финансирования.🔹 Баллотируясь в президенты, он агитировал за своего конкурента.🔹 Недавно ходил с белой лентой на груди, а сейчас позирует с кувалдой. Рассказываем историю Сергея Миронова — политика, который никогда не стремился победить и поэтому никогда не проигрывал.

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