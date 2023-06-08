 

Союз креста и кувалды

08.06.2023, 19:22, Разное
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Портрет Сергея Миронова — политика, который может обеспечить Пригожина готовой парламентской партией.


Сергей Миронов. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

🔹 С трибуны он спутал стрит-арт с артритом, но по числу дипломов — самый образованный из российских политиков.🔹 Создаваемые им партии никогда не выходили в лидеры, но и не лишались стабильного финансирования.🔹 Баллотируясь в президенты, он агитировал за своего конкурента.🔹 Недавно ходил с белой лентой на груди, а сейчас позирует с кувалдой. Рассказываем историю Сергея Миронова — политика, который никогда не стремился победить и поэтому никогда не проигрывал.

Источник: Новая газета


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