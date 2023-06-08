Абрицова, проктолог: Слабительные средства могут вызывать рак

Марьяна Абрицова, врач-проктолог Федеральной медицинской службы (ФМС) России, посоветовала россиянам проконсультироваться с врачом перед приемом слабительных средств.

Многие люди покупают слабительные средства в аптеках, чтобы справиться с запорами. В интервью Абрицова заявила, что это большая ошибка. Опасно принимать такие средства по собственному убеждению, а не по назначению врача. Специалист заявила, что “любое бесконтрольное употребление слабительных средств может иметь серьезные последствия для состояния вашего организма. Это касается здоровья всей вашей системы, и заканчивается дисбалансом микрофлоры кишечника”.

Абрицова говорит, что препараты из касторового масла и кистей, а также сенна могут помочь в очищении кишечника. Эти препараты могут вызывать привыкание, и организм перестанет реагировать на их обычную дозировку. Чтобы получить желаемый результат, ее нужно увеличить. Препараты, содержащие сенну или гречиху, также могут вызвать меланоз. Это состояние, при котором погибают клетки толстого кишечного тракта. Эксперт резюмировал, что “как следствие, у человека повышается риск развития рака в этом органе”.