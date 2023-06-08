 

Товарооборот между Россией и Казахстаном растет, несмотря на санкции

08.06.2023, 19:00, Разное
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Михаил Мишустин, премьер-министр России, заявил, что, несмотря на санкции, торговля между Россией и Казахстаном растет. Он сказал, что в конце 2022 года она составит рекордные 2 триллиона рублей.

Алихан Смаилов, премьер-министр Казахстана, сказал, что в 2022 году эта цифра вырастет на 6%.В прошлом году оборот взаимной торговли достиг рекордно высокого уровня, составив 2 триллиона российских рублей или 13 триллионов тенге. В январе-апреле объем торговли увеличился более чем на 9% и достиг почти 716 миллиардов российских рублей или 4 триллионов тенге. “Крайне важно ускорить развитие новых производственных цепочек в энергетике, машиностроении, промышленности и транспортной инфраструктуре”, – сказал Михаил Мишустин в начале их двусторонней встречи.

M. Мишустин отметил, что взаимодополняемость экономического, промышленного и технологического потенциалов РФ и Казахстана создают прочную основу для роста торговли. Он отметил, что этот вопрос находится в ведении комиссии. Алихан Смаилов, в свою очередь, сказал, что Казахстан надеется на продолжение роста товарооборота к 2023 году. Он отметил, что между Россией и Казахстаном существует высокий уровень сотрудничества в области инвестиций. Общий объем прямых инвестиций из РФ в Казахстан за последние 17 лет составил около $20 млрд. Смаилов сообщил, что объем казахстанских инвестиций составил около $6 млрд. Он отметил, что рост инвестиций обусловлен расширением промышленной кооперации. По его словам, РФ и Казахстан участвуют в более чем 100 промышленных проектах на сумму более $22 млрд.


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