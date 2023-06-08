 

В Сочи подписано соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями в рамках СНГ

08.06.2023, 19:00, Разное
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Сегодня в Сочи премьер-министры стран-участниц подписали соглашение о свободной торговле услугами и инвестициями в рамках Содружества Независимых Государств. Эта тема обсуждается уже более десяти лет.

В дополнение к существующим соглашениям о свободной торговле товарами, суть данного соглашения заключается в упрощении доступа к рынкам услуг и условий ведения бизнеса. Ожидается, что реализация соглашения в краткосрочной перспективе приведет к росту торговли на 1,1%, а взаимной торговли услугами – на 8%. Премьер-министры стран СНГ встретились в четверг в Сочи, чтобы подписать соглашение о свободной торговле услугами и реализации инвестиций, которое разрабатывалось в рамках Содружества в течение последних 10 лет. По сути, цель соглашения – обеспечить доступ на рынок услуг, за счет или обязательств, взятых на себя странами по предоставлению определенных услуг, и отказаться от различных ограничений. В частности, речь идет о финансовых услугах, транспорте, строительстве, консультациях, образовании, здравоохранении, туризме.

Соглашение предусматривает смягчение условий торговли в сельском хозяйстве и промышленности, а также гарантии доступа на рынок. Об этом заявил министр экономики Максим Решетников. Инвесторы из стран-участниц соглашения будут иметь условия работы, которые “будут не хуже, чем у местных предпринимателей и инвесторов из третьих стран”. По словам министра, исключение составят чувствительные сектора. Список был предоставлен каждой страной. Россия, например, сможет применять законодательство, ограничивающее иностранные инвестиции в стратегические предприятия. (В частности, требование согласовывать с комитетом по правам любые сделки, в которых иностранец приобретает более 50% голосующих акций). Таджикистан, с другой стороны, может ограничить иностранные инвестиции только горнодобывающим сектором.

Михаил Мишустин заявил, что соглашение призвано обеспечить большую защиту прав инвесторов и государственных интересов, чем это предусмотрено в двусторонних соглашениях. Премьер-министр отметил, что на услуги сегодня приходится более половины ВВП СНГ – соглашение даст толчок сотрудничеству и привлечет капитал. Оно также должно способствовать открытию новых областей и созданию дополнительных рабочих мест.

Белорусский премьер Роман Головченко заявил, что это создаст “благоприятные условия” для всех компаний в цепочке создания стоимости. Соглашение было подписано семью странами: Армения, Беларусь Казахстан Кыргызстан РФ Таджикистан Узбекистан. К соглашению могут присоединиться и другие страны.


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