“Проходите мимо” – Бузова ответила на обвинения в пластических операциях

Глядя на то, как сильно Ольга Бузова изменилась с тех пор, как впервые попала на площадку “Дома-2”, многие пытаются уличить женщину в том, что она солидно поработала над собой в кабинете косметолога и пластического хирурга.

К слову, любопытствующая общественность даже обратилась к популярному пластическому хирургу Александру Вдовину за его профессиональным мнением. Внимательно изучив снимки певицы, он заявил, что не обошлось без ринопластики, а также удаления комков Биша – жировых отложений, которые делают щеки округлыми. Вишенкой на торте стало то, что Ольга, по мнению Александра, прибегала к аппаратным процедурам, а также многочисленным уколам красоты.

Услышав это мнение Ольга Бузова ответила на обвинения в пластических операциях. Перво-наперво она подчеркнула, что мужчина, который пытается поддеть ее уже не первый раз, ведет себя не этично. По ее мнению, девушки, которые задумываются о том, чтобы обратиться за его услугами, могут и изменить свое решение после таких непрошеных комментариев.

Затем Бузова попросила Вдовина позволить ей самой решать, как должно выглядеть ее тело. Хирург, по словам певицы, волен менять свое тело как ему заблагорассудится, но не имеет права указывать другим.

“Не нравится – проходите мимо”, – обратилась Ольга Бузова к своему критику.