 

Церковный праздник 9 июня 2023: что нельзя делать, приметы, что можно делать

08.06.2023, 18:10, Разное
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9 июня 2023 года проходит церковный праздник Тихвинской иконы Божией Матери и народный Федорин день. Что нельзя делать, народные приметы, что можно и что нельзя делать. 
9 июня 2023 года что нельзя делать

Девушкам и женщинам нужно обратить внимание на общение. Считается, что на Федору язык у представительниц прекрасного пола становится «колючим» или «опасным». Особенно стоит с осторожностью относиться к болтовне без смысла, ругательствам, проклятиям, злым словам, слухам и сплетням. Слова в этот день могут иметь силу, и сказанное либо произойдёт на самом деле, причинив беды и проблемы, либо обернётся против человека, который произнёс слова.

Нельзя ссориться — тайны и секреты выйдут наружу и станут известны всем. Если вы вдруг увидели, как два человека ссорятся, на них нужно брызнуть святой водой, тогда они быстро успокоятся и помирятся.

Нельзя «выносить сор из избы» — о личных проблемах узнает слишком много людей, что принесёт в жизнь неудобства, а может даже ощущение стыда.

Нельзя за ребёнком воду допивать — вырастет слабохарактерным, неуверенным в себе.

Нельзя стирать одежду ребёнка и вывешивать её сушиться на улицу — станет болезненным.

Нельзя в этот день делать обереги, талисманы, амулеты. Считается, что тёмные силы прячутся в разных предметах, могут притаиться в обереге, после чего он будет не оберегать, а наоборот — вредить.

Народные приметы на 9 июня 2023 года

  • Утром много росы — к солнечному дню.
  • Ненастная погода — осень будет дождливой.
  • Грачи много времени проводят в траве — к дождю.
  • Вороны раскричались — к непогоде.
  • Вода в реке визуально будто почернела — перед грозой.
  • Цветки жимолости не пахнут — к засухе.
  • В солнечный день сильно стучит дятел — к дождливой погоде.
  • Духота утром — быть ненастью.
  • Роса долго не пересыхает — перед грозой.
  • При ясной погоде червяки выползают на поверхность — к грозе.

9 июня 2023 года что можно делать

9 июня проходит народный праздник Федорин день. Что делать можно, старинные традиции, поверья, обряды, обычаи, запреты и предписания.

Народный праздник называется Федориным, так как Православная церковь чтит память мученицы Феодоры и мученика Дидима воина, которые пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане в 304 году.

В этот день Домового задабривали люди, которые занимаются торговлей. За печку или в укромный угол на кухне ставят горшочек (тарелку) каши и оставляют несколько монет. Считается, что Домовой в благодарность поможет человеку в его деле.

К Домовому обращались и женщины, которые хотели завести ребёнка. Для этого пекли пирог и делали куклу из соломы. Часть пирога, куклу и несколько монет помещали либо за печку, либо в углу на кухне, либо в любой угол дома. Другую часть пирога отдавали соседским детям.

Бытовал и ещё один ритуал на привлечение денег. Для этого на подоконник нужно положить кошелёк с деньгами, среди которых должны быть монеты. На кошелёк поставить стакан воды и оставить на всю ночь. Утром воду из стакана нужно выпить, а одну монету из кошелька закопать под молодым деревом.


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