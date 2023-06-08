«На куске пенопласта они доплыли до какого-то гаража»

Что происходит в затопленных населенных пунктах Херсонской области. Рассказы очевидцев и волонтеров.



Херсонская область. Голая Пристань. Эвакуация местных жителей. Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

После прорыва дамбы Каховской ГЭС затоплено большое количество населенных пунктов — и на стороне реки, подконтрольной Украине, и на той, что подконтрольна РФ: Олешки, Голая Пристань, Коханы, Кардашинка.

Мирные жители эвакуируются своими силами, либо им помогают волонтеры. Лодок не хватает. В эвакуационном чате в телеграме сейчас больше семи тысяч человек и десятки сообщений в минуту с просьбой об эвакуации. Многие жители сидят на крышах домов, на чердаках, у кого-то в зоне бедствия остались родители, пенсионеры, лежачие больные и инвалиды.

Что происходит на левом берегу Днепра, по рассказам самих жителей. Люди говорят неохотно, поскольку, по их словам, не доверяют российским СМИ, многие отвечать на вопросы отказываются.

Артем (имя изменено),

Олешки:

— Сейчас я не там [в Олешках], сейчас там мои бабушка с дедушкой. Ищу эвакуацию целый день. Эвакуацией занимаются местные жители и вывозят в сторону Раденска. В центре не такой поток, как везде, и есть большой кусок суши. Все остальное находится под водой. У меня двухэтажный дом — первый этаж полностью в воде. По городу, как я понял, ездят надувные лодки с русскими, которые как-то пытаются эвакуировать, но местные люди им не доверяют. Эвакуируют простые жители. Эвакуируют не всех. Целый день пытаюсь найти волонтеров, трублю во все группы. Пока молчок. Покидал заявке везде, где только мог. Украинских волонтеров туда не пускают. Это точная информация. Связь есть, сеть есть. Но проблема в том, что нет электричества, газа и воды. Так что от связи толка нет, потому что телефоны зарядить не может никто.

Сергей,

Олешки:

— В районе Хлебозавода уровень воды 3–4 метра. Люди сидят на крышах, их не эвакуируют, лодки проплывают мимо. Ситуация критическая.

Татьяна,

Кардашинка:

— Полностью затопило дома. Бабушка сидела с дедом на крыше своего дома, потом он начал валиться. И на куске пенопласта они доплыли до какого-то гаража, откуда я сейчас пытаюсь их эвакуировать, ищу хоть кого-нибудь.

Екатерина,

один из организаторов волонтеров:

— Как организована эвакуация? Сколько людей уже удалось эвакуировать и сколько ждут помощи?

— В настоящий момент работают волонтеры и работает МЧС. Мы пытаемся донести до МЧС основную информацию, которую собираем. Основная проблема в том, что идет существенное расхождение между сбором информации и ее актуализацией. Когда люди ждут помощи — родственники о них пишут, когда люди спасены — родственники не пишут. Сейчас ждут помощи несколько сотен, возможно, больше людей.

— Что сейчас вообще происходит в зоне затопления? Насколько высок уровень воды? Что рассказывают жители Олешек?

— Уровень воды высокий, где-то до четырех метров, на уровне крыш и чердаков. Нам очень нужны эксперты, которые смогут предсказать, когда спадет уровень воды. Нужен анализ географии региона.

— Сколько примерно волонтеров работают на эвакуации населения?

— В первую очередь на эвакуации работают местные жители, которые вчера стали волонтерами. Мы нашли для них лодки, весла, мы нашли тех местных жителей, которые физически могут грести, и давали им адреса тех, кого нужно эвакуировать. «Внешние» волонтеры закупают лодки, закупают оборудование, привозят его в регион. Часть лодок сегодня закупили, завтра закупаем еще.

— Эвакуация осуществляется только российскими волонтерами и только с левого берега? Могут ли эвакуировать жителей затопленных сел через Днепр?

— В настоящий момент физически помогают волонтеры с российской стороны, удаленно помогают волонтеры со всего мира. Возможность эвакуировать людей через Днепр мы оценить не можем, предполагается, что это крайне опасно.

— Помогают ли войска эвакуации населения?

— У нас нет информации о том, как себя ведут войска. Однако у нас появился почти прямой контакт с МЧС. Мы надеемся, что мы сможем ускорить обмен информации с ними.

Макар Ситкин,

специально для «Новой»

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