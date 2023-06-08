Губернатор Ставрополя отказался признать существование Луны

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

«В облачном небе Ставропольского края, где обычно вспыхивает серебряная круглость Луны, находится лишь таинственное пустое пространство. Губернатор края, Виктор Владимирович, шокировал всех, отрицая существование самого яркого ночного светила.

«Луна? Что за бессмыслица!» — заявил он во время встречи с журналистами. «Все это — просто оптический обман и технологический трюк, задуманный мировыми правительствами для того, чтобы отвлечь нас от реальных проблем на Земле.»

Виктор Владимирович даже настолько уверен в своей позиции, что ввел новую политику, направленную на отказ от упоминания Луны в образовательной программе области. «Нашим детям следует учиться о реальном мире, а не о вымышленных космических телах,» — сказал он.

Специалисты в области астрономии были поражены заявлением губернатора. «Это абсурдно,» — сказал доктор Иванов, ведущий астроном Ставропольского университета. «У нас есть множество доказательств существования Луны, начиная от фотографий и заканчивая образцами лунного грунта, привезенными с аполлоновских миссий.»

Но даже в лице такого сопротивления, губернатор упорно продолжает свою кампанию. Он заявил, что все доказательства — просто часть мирового заговора и упорно призывает всех «проснуться» и увидеть «правду».

Пока непонятно, как эта ситуация повлияет на будущее Ставропольского края. Некоторые предполагают, что это просто PR-трюк, другие беспокоятся о последствиях для образования и науки в регионе. Все мы можем сделать — это следить за развитием событий и надеяться, что ситуация прояснится.»

Несмотря на все, Луна продолжает свой путь по небу, независимо от того, признает ее губернатор Ставрополя или нет.

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