Доктор Андреева: Оптимизм и позитивное отношение к жизни позволят прожить на 7 лет дольше

Эксперты говорят, что если стакан кажется наполовину полным, то вы на верном пути к долгой жизни. Правильное питание и здоровый образ жизни – залог долгой и счастливой жизни. На количество прожитых лет может повлиять ваше отношение к жизни и то, насколько вы развиты.

Многие люди, дожившие до 100 лет, или те, кого называют “долгожителями”, обладают некоторыми чертами характера. Возможно, именно они стали фактором их долголетия. Например, позитивный настрой – это черта, которую они все разделяют. Позитивный настрой может помочь изменить восприятие любой проблемы в вашей жизни. Это может быть что угодно – от проблем в отношениях или со здоровьем до финансовых или рабочих проблем. Это поможет прожить дольше, посылая позитивные сигналы в ваше подсознание. Ваше подсознание будет продолжать усиливать негативные мысли и чувства, если вы сохраните плохое отношение.

“Наше тело может реагировать на это и даже вызывать болезни”, – говорит психотерапевт Ирина Андреева. Данное исследование подтверждает, что позитивность является ключевым фактором увеличения продолжительности жизни. Изучив 69.744 женщин и 1.4229 мужчин, исследователи обнаружили, что оптимисты живут в среднем на семь лет дольше. Позитивное отношение к жизни увеличивает вероятность дожить до 85 лет и более. Ваша жизнь может измениться благодаря вашим действиям, направленным на улучшение здоровья и благополучия.